Savana Funk feat. Willie Peyote: un tour esplosivo che unisce groove e impegno sociale

I Savana Funk sono pronti a tornare sui palchi di mezza Italia per un tour imperdibile insieme al rapper e cantautore torinese Willie Peyote. Dopo un’estate trascorsa tra i palchi più famosi d’Italia, dai Red Hot Chili Peppers al Jova Beach Party, la band si appresta a presentare le nuove tracce dell’album Ghibli, uscito lo scorso anno per la GoGo, settore di Garrincha Dischi dedicata alla world music.

Il tour di 5 date, organizzato da Antenna Music Factory, vedrà i Savana Funk e Willie Peyote condividere il palco per la prima volta in un’esplosiva fusione tra due mondi musicali diversi, ma accomunati dall’amore per il groove e l’attenzione ai temi sociali.

Sul palco, i Savana Funk proporranno il meglio del loro repertorio afrobeat e delle loro melodie arabeggianti, arricchite da citazioni, mashup e pezzi inediti scritti appositamente per l’occasione. Ad accompagnare Aldo Betto (chitarra), Youssef Ait Bouazza (batteria) e Blake C. S. Franchetto (basso), ci sarà anche Nicola Peruch alle tastiere, che si riunisce alla band per questo tour, insieme a Willie Peyote.

Il rapper torinese, negli ultimi anni, è riuscito a conquistare pubblico e critica grazie alla sua capacità di unire il rap alle sonorità pop e rock, ma soprattutto grazie alla sua attenzione ai temi sociali, che lo ha portato a vincere il Premio della Critica a Sanremo 2021.

Condividiamo una sensibilità comune su certi temi sociali, ma anche la propensione al groove. Stiamo lavorando affinché questi cinque concerti siano speciali.

Hanno dichiarato i Savana Funk in una recente intervista.

Il tour inizierà il 23 marzo a Trento e toccherà poi Milano, Roma, Roncade e Bologna. I biglietti sono già disponibili in prevendita.

Dopo queste date, i Savana Funk saranno ospiti del Sherwood Festival il 15 luglio 2023 insieme a SEUN KUTI & EGYPT 80 (+ aftershow di Sibode Dj).

savana funk – date tour

23.03 TRENTO – Sanbapolis

26.03 MILANO – Santeria

30.03 ROMA – Monk

31.03 RONCADE – Tv New Age

01.04 BOLOGNA – Tpo

15.07 Sherwood Festival insieme a SEUN KUTI & EGYPT 80 (+ aftershow di Sibode Dj)

Foto di Sara Cauli e Chiara Mirelli.

