Nuovi cambiamenti nella major italiane: Sara Olivetti arriva in Sony Music, Carlo Alberto Crippa approda in Capitol Records

Continuano i cambiamenti e le evoluzioni nelle major discografiche italiane e così ci sono due nuovi importanti arrivi, uno già ufficializzato, quello di Sara Olivetti in Sony Music Italy, l’altro, quello di Carlo Alberto Crippa in Capitol Records/Universal Music Italy, non ancora.

SARA OLIVETTI IN SONY MUSIC ITALY

Sara Olivetti entra a far parte del team Sony andando a ricoprire il ruolo di A&R Manager in Columbia a partire dal 24 maggio 2023. La Olivetti si occuperà di scouting e sviluppo artistico di progetti e parteciperà, in collaborazione con i team Marketing, Promo e Digital, alla pianificazione strategica delle release.

Sara Olivetti, fanatica dell’estetica anni ‘90, preferibilmente americana, si definisce un’accumulatrice compulsiva di bacheche su Pinterest.

Stabilitasi a Milano per concludere gli studi con un Bachelor Degree in Music Business presso Sae Institute comincia il suo percorso nell’industria musicale occupandosi di produzione per festival e diversi tour, come ultimo quello di Regardez Moi di Frah Quintale, che sancisce l’ingresso nel team di Undamento, label indipendente milanese, con cui collabora fino al 2021.

Nel frattempo si specializza in management e brand partnership curando il progetto artistico di Joan Thiele. Nel 2021 ufficializza sotto il nome di Blue Chips Studio la collaborazione con Tommaso Biagetti, con cui si occupa di art direction per shooting, video, progetti discografici (tra cui Laila Al Habash e Ceneri).

Ora parte con una nuova avventura in Columbia/Sony Music.

CARLO CRIPPA in CAPITOL RECORDS

Passiamo a Carlo Alberto Crippa che diventa A&R nella Capitol Records guidata da Daniele Menci facendo capo a Marcella Montella.

Nato il 10/12/1988 a Milano dopo anni di conservatorio, una laurea in filosofia e il master in Comunicazione Musicale in Cattolica inizia a lavorare oltre 10 anni fa nel settore musicale.

Ha mosso i primi passi organizzando serate a Milano e in giro per l’Italia, improntate sulla musica live e dj set e curandone la direzione artistica. Grazie al buon rapporto con i Canova, protagonisti della sua serata dell’epoca “Linoleum”, ha collaborato con Stefano Clessi in Eclectic Music Group.

La passione per il live lo ha poi portato in Friends & Partners dove ha lavorato per sette anni occupandosi di Promozione e Marketing, Social Media e contribuendo alla nascita di Magellano Concerti.

Tra stadi, palazzetti e Arene di Verona ha avuto il piacere di lavorare con i più grandi artisti della musica italiana e in parallelo è felice di aver contribuito anche allo sviluppo live di alcuni artisti più emergenti.

Nel mentre ha sempre seguito artisti a livello di management, tra cui Assurditè e ha collaborato con diverse etichette, come Futura Dischi.

La passione per la musica lo ha portato anche in studio di registrazione in Auditoria Records, collaborando allo sviluppo artistico di giovani emergenti, per poi approdare in Believe come Talent Scout.

Dall’1 giugno entrerà a far parte del team A&R di Capitol Records.