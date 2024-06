I Santi Francesi tornano con nuova musica e presentano “Tutta Vera”

Santi Francesi, “Tutta Vera“: significato del testo del nuovo singolo

A pochi giorni dalla partenza del tour estivo, che li vedrà esibirsi sui palchi delle principali rassegne estive, i Santi Francesi tornano con nuova musica e presentano il nuovo singolo “Tutta Vera” (Numero Uno / Sony Music Italy), che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 14 giugno (qui il pre-save).

Scritto da Mario Francese e Alessandro De Santis (Santi Francesi, nda) insieme a Pacifico e prodotto con la collaborazione di Enrico Brun, il brano – che arriva dopo la partecipazione del duo alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con “L’Amore in Bocca” e l’esibizione da standing ovation con Skin sulle note di “Hallelujah” – anticipa il nuovo album di inediti dei Santi Francesi, la cui pubblicazione è prevista in autunno.

SANTI FRANCESI, “TUTTA VERA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

In “Tutta Vera” il sound hard-pop dei Santi Francesi volge lo sguardo tra le mura di casa:

“tutto ciò che si può intravedere da una finestra, oltre una tenda, ha a che fare con l’amore. Siamo in grado di coprire la distanza di un salto, lungo come dalla veglia al sonno e viceversa? Quando si è dentro ad una felicità ci si può sentire come stretti in un sogno, con quella strana sensazione di incertezza di quando al risveglio ci si chiede se fosse tutto vero”.

“TUTTA VERA”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “Tutta Vera” sarà disponibile a partire da venerdì 14 giugno.

SANTI FRANCESI: LE DATE DEL TOUR

21 giugno 2024 | Ivrea (TO) – Apolide Festival

6 luglio 2024 | Centobuchi (AP) – Cassandra Fest

12 luglio 2024 | Treviso – Suoni di Marca

26 luglio 2024 | Mola di Bari (BA) – La Festa del Mare

28 luglio 2024 | Massa (MS) – Piazza Aranci

2 agosto 2024 | Bagheria (PA) – Piccolo Festival

10 agosto 2024 | Montesilvano (PE) – Un mare di eventi

14 agosto 2024 | S. Margherita Ligure (GE) – Anfiteatro Bindi

31 agosto 2024 | Porto Santo Stefano (GR) – Youth Argentario

CLUB TOUR 2024

20 novembre | Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

23 novembre | Padova – Gran Teatro Geox

26 novembre | Firenze – Tuscany Hall

29 novembre | Bologna – Estragon

03 dicembre | Molfetta (BA) – Eremo Club

05 dicembre | Napoli – Casa della Musica

10 dicembre | Milano – Fabrique

13 dicembre | Roma – Atlantico Live

Foto di copertina di Andrea Ariano