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Sanremo Rock & Sanremo Trend 2026: vincono Graphite e Zafira & The Funky Royale, il concorso guarda a Canada e Brasile

Alla finalissima dell'Ariston anche sei premi speciali e due accordi internazionali per l'edizione che guarda ai 40 anni

I Graphite sul palco con il premio di primo classificato alla 39ª edizione di Sanremo Rock 2026
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Graphite e Zafira & The Funky Royale sono i vincitori della finalissima di Sanremo Rock Sanremo Trend 2026 vincitori, andata in scena l’11 e il 12 settembre nella sala Rossa del Teatro Ariston di Sanremo. Il concorso, organizzato da Nove Eventi e rivolto ad artisti, duo e gruppi emergenti della scena rock, indie, alternative e pop rock, ha assegnato il primo posto ai Graphite nella categoria Rock e a Zafira & The Funky Royale in quella Trend.

La finalissima è stata condotta da Gabriele Bròcani, speaker di Radio Uno Rai, Isoradio e Radio Uno Sport, con il supporto in alcuni momenti di Claudia Paglialunga. Come ospiti si sono esibiti Nicola Ferrari, Eleonora Plebani, Mandela e Ragafataya, NovaBlue ed Eden.

Sanremo Rock Sanremo Trend 2026 vincitori, giuria e i premi speciali

Per la categoria Rock hanno giudicato Fabrizio Simoncioni, Pino Scotto e Andrea Pratesi (Dophix); per la Trend, Danila Satragno, Max Dedo e Marco Sabiu. Accanto ai due primi posti, la serata ha assegnato sei premi speciali.

Premio Vincitore
Hard Rock Cafe Graphite
Dophix Graphite, Felony e Zafira & The Funky Royale
Kyo Communications Topless
One Publishing e Music La Famelle
Stage Company Calibro Zero
Mameli Zafira & The Funky Royale

Un percorso partito in estate

La finale di Sanremo arriva al termine di un percorso di selezioni regionali cominciato a giugno: dalle tappe di Orsago (Treviso), Castel San Pietro Terme, Desio e Sanremo a quelle di Rotondi, Castro e San Vito Lo Capo, fino alle finali del Nord Italia di inizio settembre a Ferrara.

I vincitori festeggiano sul palco della finalissima di Sanremo Rock & Sanremo Trend 2026 all'Ariston

Verso i 40 anni, tra Canada e Brasile

Il direttore artistico di Nove Eventi, Angelo Valsiglio, ha inquadrato l’edizione 2026 guardando già al prossimo anniversario: “In questo momento sono pochi i gruppi che riescono ad emergere, Sanremo Rock ad oggi invece è una grande vetrina ed un evento in continua evoluzione. Vengo dal classico ma ho un’anima rock e l’obbiettivo è festeggiare i 40 anni il prossimo anno ancora con più energia.”

Il presidente Giordano Tittarelli ha invece annunciato due accordi internazionali. Con il Canada, attraverso C.H.I.A. – Celebrating Heritage In the Arts e la rassegna “Una Voce per l’Europa”: i talenti selezionati a Ferrara voleranno a Toronto nel giugno 2027 come ospiti di “Sing for Italy”, e il vincitore del festival canadese sarà a sua volta ospite all’Ariston. Con il Brasile, dove nasce una collaborazione con il podcast Buongiorno Italia per le fasi brasiliane del Festival 2027. Il premio legato all’accordo canadese, “Quando la musica diventa ponte tra continenti”, è andato a Nicolò Deori, di Sant’Anna di Rovato, in provincia di Brescia. “Due ponti, Canada e Brasile, per portare i giovani artisti oltreoceano e far sì che la musica unisca davvero i continenti”, ha detto Tittarelli.

L’evento è realizzato anche con il contributo di Nuovo Imaie.

Foto di Mizuko Visual Studio.

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