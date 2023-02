Sanremo 2023, Fedez scomparso dai social. Coletta: “senza dignità chi attacca sul personale”

Sanremo 2023 è finito con la vittoria di Marco Mengoni ma l’ultima puntata ha lasciato strascichi piuttosto importanti che vanno ben oltre la musica e che hanno creato un vespaio di polemiche attorno alla Rai, Amadeus, Stefano Coletta, Rosa Chemical e Fedez.

Come di certo avrete visto, ma se non lo sapete lo specifichiamo qui, ieri sera Rosa Chemical ha portato sul palco al suo fianco Fedez che era seduto in prima fila e attorniato da tutta la famiglia Ferragni.

Una scena imprevista e improvvisata dal cantante, almeno stando a ciò che si percepisce e su cui non ci sono smentite quindi lo diamo per certo, che è terminata con un bacio tra i due che di certo resterà nella storia della tv italiana.

Al termine dell’esibizione, Rosa ha detto seraficamente che si è fatto prendere dall’amore e si è chiusa lì ma c’è tutta la parte legata a Fedez che è continuata ed è successo di tutto.

Subito dopo il bacio, in onda, Chiara Ferragni ha solo detto “non ho parole” e, una volta partita la pubblicità, sui social è apparso un video fuorionda in cui si vede Fedez a braccia aperte, come a volersi giustificare, che viene chiamato proprio dalla moglie che lo redarguisce e insieme vanno dietro le quinte.

Non sappiamo cosa si siano detti, sta di fatto che da quel momento la regia Rai non ha mai più inquadrato nemmeno per un istante Fedez e sui social il cantante è letteralmente scomparso.

Nessuna storia, nessun commento, nulla di nulla e la stessa cosa vale per la Ferragni. Le uniche storie su Instagram pubblicate sono legate alle sue sorelle e in nessuna si fa riferimento al marito o a quanto accaduto.

le reazioni politiche e la posizione della rai su sanremo

Inevitabile la reazione politica, specialmente con le componenti della maggioranza da sempre contraria a quella che viene definita maldestramente ‘propaganda LGBTQ+’.

In particolar modo è Matteo Salvini a fare la dichiarazione più pesante, anche se si vocifera di una Giorgia Meloni fuori di se e in vena di cambiare l’intera classe dirigenziale della Rai.

Poco fa, nel corso della conferenza stampa di chiusura post festival, sia Stefano Coletta che Amadeus sono stati interrogati sulla vicenda e le risposte sono state molto chiare.

Coletta, con gli occhi lucidi, ha detto che “le esternazioni politiche fanno parte della lettura di una kermesse così importante. Il nostro lavoro però è legato al prodotto televisivo e trovo incivile e lontano da ogni dignità che si venga attaccati sul fronte privato”, aggiungendo anche “non dico nulla se non che ho amato di più il bacio tra Anna e Gianni”.

Amadeus, invece, sempre molto lucido ha specificato che “il bacio di Rosa Chemical e Fedez rientra nelle dinamiche di una diretta che non si possono prevedere, sta a ognuno comportarsi al meglio”, specificando anche che “la forza della gente zittisce qualsiasi polemica. Sanremo è stata inondata da gente dai 5 agli 80 e più anni e c’è stata tanta felicità”.

DOV’è FEDEZ? SILENZIO SOCIAL E NESSUN COMMENTO

Insomma, una vicenda che non è certamente finita con la chiusura dei giochi e che avrà forti ripercussioni nell’ambiente del servizio pubblico.

Al di là di questo, siamo in fervente attesa di una reazione di Fedez a ciò che è successo ma pare chiaro che il silenzio sia un chiaro messaggio del fatto che gli animi siano ancora molto tesi e che, forse (ma non abbiamo conferme in merito, è un’ipotesi), Chiara Ferragni possa aver così tanto mal digerito l’accaduto da consigliare caldamente il marito a stare completamente zitto.

E poi c’è Rosa Chemical, l’unico che da tutto ciò non ha avuto la minima ripercussione e, anzi, ne ha giovato. Solo un post per lui in cui mostra il bacio e scrive “L’Italia Made In Italy”. E’ lui il vincitore, senza dubbio.