Sanremo 2023: salgono a 21 i brani certificati per un totale di oltre 3.250.000 copie. E non è ancora finita…

Sanremo 2023 vendite. Con il disco d’oro arrivato lunedì scorso a Non mi va dei Colla Zio il quarto Festival di Amadeus ha messo a segno un nuovo record nella storia della kermesse. Sono infatti ad oggi 21 le canzoni di Sanremo certificate su un totale di 28 brani in gara. Lo scorso anno furono 19 su 25 i brani che conquistarono una certificazione oro o platino.

Ad oggi sono 29 i dischi di platino e 7 dischi d’oro… Ama è quindi molto vicino a battere il record da lui stesso stabilito con Sanremo 2022 ovvero 37 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Per quel che riguarda le copie/unità siamo a quota 3.250.000 mentre lo scorso anno furono 3.900.000.

Il numero è destinato a salire presto e con esso anche i brani certificati. Prima di scoprire quali sono le canzoni che potrebbero conquistare nuove certificazioni andiamo a riassumere i brani certificato di Sanremo 2023.

Sanremo 2023 vendite e certificazioni

CINQUE DISCHI DI PLATINO (oltre 500.000 copie)

Cenere di Lazza

QUATTRO DISCHI DI PLATINO (oltre 400.000 copie)

Due vite di Marco Mengoni

Supereroi di Mr. Rain

TRIPLO DISCO DI PLATINO (oltre 300.000 copie)

Tango di Tananai

DOPPIO DISCO DI PLATINO (oltre 300.000 copie)

Il bene nel male di Madame

Made in Italy di Rosa Chemical

Due di Elodie

DISCO DI PLATINO (oltre 100.000 copie)

Alba di Ultimo

Splash di Colapesce Dimartino

L’addio dei Coma_Cose

Mare di guai di Ariete

Furore di Paola & Chiara

Duemilaminuti di Mara Sattei

Polvere di Olly

DISCO D’ORO (oltre 50.000 copie)

Mostro di gIANMARIA

Parole dette male di Giorgia

Se poi domani di LDA

Un bel viaggio degli Articolo 31

Terzo cuore di Leo Gassmann

Vivo di Levante

Non mi va dei Colla Zio

Clicca in basso su continua per scoprire a quante copie sono i 7 brani ad oggi non ancora certificati e chi è vicinissimo a passare dal disco d’oro al disco di platino.