A Sanremo 2023 dall’unione di AMI e Teen Social Radio nasce “Generazione Boh”, il Festival visto dalle nuove generazioni

Ci siamo il Festival di Sanremo 2023 è alle porte e per l’occasione Teen Social Radio e AMI saranno nuovamente insieme: nasce GENERAZIONE BOH la rubrica teen su teen per raccontare ai ragazzi la musica italiana.

Dopo la collaborazione per Giffoni 2022, dove gli speaker di TSR Angelo, Melissa e Montra hanno intervistato per All Musici Italia (AMI) i cantanti ospiti, abbiamo pensato ad una rubrica tutta loro, per raccontare la musica italiana al loro target.

Nasce così Generazione Boh.

E’ così che in AMI chiamiamo gli artisti emergenti, che però di cose ne hanno già fatte un sacco, ed è così che si chiama la trasmissione di punta di Teen Social Radio dove si parla proprio dei giovani e delle loro passioni, con interviste e rubriche.

Generazione Boh è la rubrica dedicata ai ragazzi tra la Gen Alpha e la GenZ, realizzata da ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 18 anni. Con interviste, articoli, commenti, opinioni.

Tra gli speaker presenti in riviera ci saranno:

Angelo Cattivelli – anni 14 di Milano. Frequenta il liceo scientifico sportivo, gioca a calcio, ama la musica, chissà non riesca ad intervistare Eminem prima o poi… ha fatto parte del cast della trasmissione di RaiGulp Explorers Community su insta come @cattiland

– anni 14 di Milano. Frequenta il liceo scientifico sportivo, gioca a calcio, ama la musica, chissà non riesca ad intervistare Eminem prima o poi… ha fatto parte del cast della trasmissione di su insta come @cattiland Melissa di Pasca – anni 14 di Alassio, frequenta il liceo linguistico, ha partecipato a Junior Eurovision Song Contest nel 2018, ama cantare, ballare, recitare, anche lei nel cast della trasmissione di Rai Gulp Explorers Community su insta come @melissadipascaa_

– anni 14 di Alassio, frequenta il liceo linguistico, ha partecipato a nel 2018, ama cantare, ballare, recitare, anche lei nel cast della trasmissione di su insta come @melissadipascaa_ Matteo Montrasio – anni 16 di Monza, frequenta il liceo artistico, ama l’arte, il teatro, il jazz e la musica di Elio e le storie tese.

Sanremo 2023 teen social radio su Ami e viceversa

Teen Social Radio è la web radio realizzata e gestita da una community di 57 ragazzi con età 14/21 nata durante la pandemia. In diretta tutti i giorni dalle 15 alle 22, il sabato dalla vetrina della Libreria dei Ragazzi di Milano. Teen Social Radio è divertimento e passione, un combinato che non può che contribuire allo sviluppo di un giovane adolescente.

Il progetto nasce, oltre che dalla passione per la musica, dalla voglia di sperimentare e di accettare nuove sfide in condivisione. E allora ecco che con Sanremo 2023 parte la nuova sfida. Tornano Angelo, Melissa e Montra accompagnati per l’occasione da nuovi compagni di squadra.

Troverete tutto su All Music Italia e sulle pagine social Instagram @teensocialradio e @allmusicitalia

Gli hashtag sono:

#GenerazioneBoh

#AllMusicItalia

#TeenSocialRadio