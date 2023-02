Sanremo 2023: introiti pubblicitari a quasi 50 milioni. Amadeus: “Siamo tornati a proporre quello che vogliamo”

A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2023 c’è già aria di festa in casa Rai grazie al grande lavoro svolto da Amadeus. Gli introiti della campagna pubblicitaria, che saranno svelati domenica mattina a Festival concluso, sono praticamente a quota 50 milioni.

L’Amministratore delegato di Rai Pubblicità ha commentato: “Siamo certi che supereremo il risultato già significativo dello scorso anno” e di questo riconosce il merito ad Amadeus, amatissimo dagli investitori.

Il presentatore e direttore artistico della kermesse nei primi tre anni ha portato ascolti, qualità e ridato linfa al mercato discografico scegliendo canzoni che sono piaciute al pubblico e rinnovando la manifestazione.

La nomina a direttore artistico anche per le edizioni 2023/2024 ha permesso ad Amadeus di sviluppare un piano a lunga gittata e, al tempo stesso, di lavorare tutto l’anno alla realizzazione della kermesse.

Queste le sue parole:

“Io sono cresciuto in Rai, ma sono nato in aziende private, dove le collaborazioni con sponsor e partner erano fondamentali. Sono arrivato al Festival 4 anni fa e ho vissuto questo cambiamento di approccio.

Sono contento anche perché c’è stato un periodo in cui la città era silenziosa. Io credo moltissimo nella volontà di portare il Festival anche all’esterno. Dopo due anni in cui non abbiamo potuto realizzare le nostre idee, ora siamo tornati a proporre quello che vogliamo. Tante cose le possiamo pensare, ma abbiamo bisogno di chi sposa certe idee.”

Il Festival, con la nave da crociera e il ritorno del palco in piazza Colombo vive anche all’esterno grazie a tanti eventi che andranno avanti anche durante la giornata. Per esempio Amadeus ha voluto fortemente 19 dei 20 vincitori di Area Sanremo 2022, (i Colla Zio in gara al Festival esclusi per ovvi motivi),

Da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio a partire dalle 11.00 sul Suzuki Stage in Piazza Colombo si esibiranno tra cover e inediti: Noor e Daniele Capozzucca (il 7), Alessandro Cabrera e Motus (8), Dynamite 36, Stefania Tasca e Pierfrau (9), Romeo & Drill, Valentina Moro, Juma e Michele E Marcos (10) e Sameblud, Monnaelisa, Sarah Toscano, Fellow e Mayu (sabato 11 febbraio).