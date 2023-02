Ornella Vanoni super ospite nella serata finale di Sanremo 2023. Il web diviso... arriverà anche Madonna?

Sanremo 2023 Ornella Vanoni super ospite della serata finale del Festival.

L’annuncio di Amadeus è arrivato come da tradizione al Tg1, e non sarà certo l’ultimo. E così mentre in rete si fanno supposizioni su chi possa essere la star di origini italiane, grande donna, che si esibirà nella finale di sabato 11 febbraio (Madonna? Ariana Grande?), abbiamo la prima super ospite femminile over 70 dopo Massimo Ranieri, Al Bano, Pooh, Gianni Morandi e Gino Paoli.

Otto volte in gara al Festival, la prima nel 1965 e l’ultima nel 2018 con Bungaro e Pacifico, l’89enne Ornella Vanoni ha calcato il palco dell’Ariston anche in veste di ospite, nel 2019 e nel 2021, e nella serata dei duetti con Alberto Urso nel 2020 oltre che come madrina della debuttante Simona Molinari nel 2009.

La Vanoni ha accettato l’invito di Amadeus di essere la super ospite femminile dell’ultima serata del 73esimo Festival di Sanremo dove canterà la sua celebre hit, da lei non molto amata (come dichiarato in alcune interviste), L’appuntamento, lanciata nel 1970.

Molto probabile anche un duetto con il suo ex compagno di vita e lavoro, Gino Paoli. Per lei e le sue mani lui lui scrisse Senza fine e condiviso due tour, nel 1984, e nel 2004.