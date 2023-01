I Måneskin ospiti a Sanremo 2023. Lo svela la band al Tg1 con Amadeus

Sanremo 2023 i Maneskin ospiti.

Continuano gli annunci di Amadeus al Tg1 e questa volta è il turno di nuovi ospiti.

Il Direttore artistico del Festival di Sanremo appare in video mentre arriva al parcheggio di Saxa Rubra. In auto con lui i prossimi, misteriosi ospiti della kermesse.

Ama si dirige in studio dalla Cardinaletti che conduce e con lui ci sono i Maneskin, reduci dal lancio del loro nuovo album, Rush uscito il 20 gennaio, e dal matrimonio che si è celebrato giovedì a Roma (vedi qui).

Manca all’appello sono Ethan che, dopo cerimonia e festa, si è preso sfortunatamente la febbre.

Il conduttore nel elogiare i risultati ottenuti da Damiano, Etham, Thomas e Victoria in questi due anni, ovvero dalla vittoria al suo Secondo Festival di Sanremo nel 2021, annuncia che la band sarà ospite nella serata di giovedì 9 febbraio.

“Noi ci speravamo nell’invito… e infatti” queste le parole di Damiano. Amadeus ribatte: “Io li invito ogni anno a prescindere perché per me Sanremo è fortemente legato a loro. Perché fanno qualcosa di pazzesco, perché sono amati e perché naturalmente ha una marcia in più quando ci sono i Maneskin“.

I quattro arriveranno a Sanremo direttamente dagli Stati Uniti dove saranno ospiti a Grammy Awards dove, tra l’altro, hanno anche una candidatura molto importante.

“Non sveliamo nulla ma chiaramente vedrete energia allo stato puro….” ha concluso Amadeus.