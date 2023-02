Sanremo 2023 Depeche Mode ospiti della finale, tornano sul palco dell’Ariston dopo 33 anni

Sanremo 2023 tornano i Depeche Mode ospiti internazionali della finale. Amadeus ne ha dato annuncio pochi giorni fa al Tg1.

Il loro nome deriva da una rivista francese che significa “moda passeggera” ma di passeggero loro non hanno nulla visto che hanno una carriera di oltre 30 anni. Il loro rapporto con l’Italia inizia a fine anni ’80, il loro album Violator è quasi tutto registrato a Milano nei Logic Studios di Via Quintiliano 40 e in una lunga intervista per Rolling Stones raccontano quanto Milano rispecchiasse il loro modo di vivere e di fare musica. A distanza di anni possiamo dire con certezza che Milano è la città italiana della musica, in cui studi di registrazione e case discografiche investono moltissimo.

Torniamo a Sanremo 2023: i Depeche Mode sono stati ospiti per ben tre volte al Festival. La prima volta nel 1986 nei giorni in cui pubblicavano Stripped, primo estratto da Black Celebration, poi nel 1989 con Everything Counts. L’ultima nel 1990 con il loro successo mondiale Enjoy the Silence.

La band composta ormai da Dave Gahan e Martin Gore ha annunciato l’uscita del nuovo album Memento Mori (Columbia Records/Sony Music) per la primavera 2023. Un disco con chiari riferimenti alla scomparsa di Andy “Fletch” Fletcher, membro della band dai suoi esordi. Seguirà poi un tour mondiale che toccherà l’Italia questa estate nel mese di luglio nelle città di Milano, Roma e Bologna. (qui tutte le informazioni e i biglietti disponibili).

Inoltre in queste ore sul sito della band inglese è apparso un misterioso conto alla rovescia che terminerà venerdì 3 febbraio alle 18. Forse indica l’uscita del primo singolo dell’album. Probabilmente quello che ascolteremo a Sanremo. Chissà…

Intanto possiamo rivedere la loro esibizione del 1990. L’Ariston trasformato in una grande discoteca, grandissima partecipazione del pubblico. Chissà se la trasformazione riuscirà nuovamente…