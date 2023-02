Sanremo 2023 – Colapesce Dimartino: “Scrivere una canzone con l’IA mi sembra una una grande minchiata”

Colapesce Dimartino conferenza stampa Sanremo 2023.

Il duo è in gara al Festival con il brano Splash.

Raccontano dei contenuti che pubblicano sui social ammettendo che spesso si divertono di più a fare questi contenuti, rispetto a fare musica.

La loro notorietà è arrivata con Musica Leggerissima. Da quel momento, in fase di scrittura e creazione dei brani, non è cambiato nulla.

Teniamo molto alla nostra autenticità.

Si parla di intelligenza artificiale legata al campo dell’arte. Secondo loro, nella canzone, non è sostituibile alla creatività umana che spesso è un atto istintivo, ci sono troppe variabili.

L’idea di scrivere una canzone con l’intellligenza artificiale mi sembra una grande minchiata. L’imprevedibilità è una sintesi che i software ancora non possono fare.

Due anni fa avevano pubblicato un podcast Storia leggerissima di qualcosa che non rifaremo. C’erano una canzone e un film in uscita, poi è successa “una botta di fortuna” e Splash fa parte dei titoli di cosa. Quindi ottima occasione, il Festival, per presentare il brano.

Il precedente Festival è stato durante il lockdown, quindi, rispetto al pubblico, considerano questo il loro primo vero Festival di Sanremo.

Essere in due, nonostante i loro progetti solisti, dà loro molta forza e indipendenza.

Faremo le cose insieme finché avremo voglia di farle.

Non abbiamo alcun vincolo legale.

Essere liberi di farlo senza imposizioni ha dato loro molta indipendenza, pur essendo “in duo“.

Relativamente al duetto, è stata scelta prima la canzone, Azzurro, e poi con chi esibirsi. Azzurro, quando è uscita, non è stata accolta bene perché veniva fuori troppo il suo autore. E’ un brano molto famoso in Francia, quindi abbiamo pensato a lei perché è un presonaggio legato a quella nazione.

Azzurro, come Splash, parla dell’estate in città.

Il loro obiettivo è arrivare nella classifica dei cuori degli ascoltatori, senza badare ai premi.

Poi, se ci fate arrivare primi, non ci dispiace.

Il brano di quest’anno passa delle aspettative. Un bambino, appena nato, ha già il peso delle aspettative dei suoi genitori.

Nel nostro film di prossima uscita ci sono Madame, Roberto Vecchioni e Brunori Sas, per citarne solo alcuni. Il film sarà in tutti i cinema dal 20 febbraio.

