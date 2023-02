Sanremo 2023 su Spotify: Lazza e Mr. Rain vincitori nello streaming. gIANMARIA primo tra i “giovani”

Sanremo 2023 ascolti dei brani su Spotify. Sono passati quattro giorni dalla fine del Festival di Sanremo 2023 e una settimana da quando le prime canzoni sono state lanciate sulle piattaforme digitali ed è il momento di andare a scoprire quali sono le canzoni che stanno ottenendo un maggior riscontro su Spotify.

Nei giorni scorsi Enzo Mazza della FIMI si è complimentato sui social per l’ingresso nella chart mondiale dei debutti Spotify di ben sei brani del Festival in Top 10, ovvero Cenere di Lazza, Supereroi di Mr. Rain, Due vite di Marco Mengoni, Il bene nel male di Madame, Made in Italy di Rosa Chemical e Tango di Tananai.

Ora è il momento di scoprire quali sono, con dati aggiornati al 13 febbraio 2023, i brani di maggior successo nello streaming. Vi anticipiamo che c’è un solo brano che ha già superato i 10 milioni di streaming e che in totale alla suddetta data i 28 brani del Festival hanno collezionato un totale complessivo di 96.451.737. Una media quindi quasi 3.500.000 di streaming a brano.