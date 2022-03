Sanremo 2022 un mese dopo ecco la classifica dei brani più ascoltati su Spotify.

Sanremo 2022 classifica streaming un mese dopo.

Oggi, 3 marzo 2022, è passato un mese esatto da quando tutti e 25 i brani del Festival di Sanremo sono stati caricati su Spotify e sulle principali piattaforme streaming. Un festival che, come spiegavamo qui, è già partito in quarta arrivando in meno di un mese ad oltre 750.000 copie già certificate grazie al doppio disco di platino di Mahmood e Blanco, il disco di platino di Irama e La Rappresentante di lista, e i dischi d’oro per Sangiovanni, Rkomi, Dargen D’Amico, Elisa, Ditonellapiaga e Rettore, Gianni Morandi e Achille Lauro.

Traguardi a cui si aggiungeranno bene presto Tananai, Matteo Romano e Ana Mena.

Ma andando a guardare il solo Spotify, quali sono i brani che in un mese hanno conquistato gli ascoltatori? Clicca in basso su continua per scoprirlo.