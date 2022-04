Festival di Sanremo 2022: la classifica dei brani più venduti e le copie. In arrivo tre nuove certificazioni...

Festival di Sanremo 2022 brani più venduti.

Irama e La Rappresentante di lista sono gli unici artisti per cui la percentuale di copie vendute in digitale arriva al 5% del totale delle unità (copie vendute in digitale più streaming Premium).

Per tutti gli altri la percentuale è inferiore, questo per farvi capire quanto ormai il mercato della vendita in digitale sia ormai agli sgoccioli.

Quello che stupisce è anche quanto nelle prime posizioni la classifica di Sanremo coincida quasi del tutto con quella delle vendite… e ci sono anche diverse similitudini nelle ultime posizioni. Clicca in basso su continua per scoprirle.