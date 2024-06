Anteprima video: Samuele Di Nicolò grida tutta la sua rabbia nel nuovo singolo “Quattro braccia”

Lo scorso 7 giugno è uscito il nuovo singolo del cantautore marchigiano Samuele Di Nicolò, “Quattro braccia“, canzone che anticipa l’uscita prossima dell’EP “Briciole di sonno“.

Il progetto, curato da Anteros Produzioni, è stato realizzato con il contributo di NUOVO IMAIE – BANDO “NUOVE PRODUZIONI DISCOGRAFICHE 2023 – 2024.

Oggi vi presentiamo in anteprima il videoclip.

SAMUELE DI NICOLÒ, IL NUOVO SINGOLO “QUATTRO BRACCIA”

Il brano nasce dalla collaborazione con Edoardo Lupacchini, co-autore di testo e musica, insieme a Daniele Incicco.

Su “Quattro braccia“, Samuele Di Nicolò ci racconta: «Con questa canzone ho voluto gridare tutta la rabbia dopo la fine di un rapporto importante. Abbiamo voluto dare voce a quel sentimento di delusione, impotenza e smarrimento che ti attanaglia quando ti ritrovi da solo, senza troppe spiegazioni».

Sulla collaborazione, invece, spiega: «Con Edoardo, abbiamo lavorato per ricreare questa sensazione, cercando di legare ogni parola già ad un ipotetico accompagnamento strumentale, riproducendo quella sensazione di quando, all’improvviso, ‘di quattro braccia due hanno preso fuoco’ vista dai nostri occhi. La scelta dei suoni, che spaziano tra pop-rock, grunge rock e blues rock, è stata guidata dalla volontà di enfatizzare le sensazioni e il contenuto del brano».

Poi conclude: «In questo progetto ho condensato gli ultimi tre anni della mia vita, inserendo tutte le esperienze più significative e sono estremamente entusiasta di condividerli, ora, dopo aver probabilmente concluso un ciclo importante».

Di seguito, la tracklist dell’EP “Briciole di sonno“:

Quattro Braccia Villain Post credit Briciole di sonno Come Un altro fine settimana

Quasi tutti gli arrangiamenti all’interno di “Briciole di sonno” sono curati personalmente da Samuele Di Nicolò, eccezion fatta per “Quattro braccia“. Il lavoro è stato mixato in collaborazione tra gli studio Rec 106 di Ancona e Factory Sound dell’Aquila prodotto da Anteros Produzioni.

Con questo nuovo progetto, Samuele Di Nicolò si presenta al pubblico nel modo più autentico possibile, regalando canzoni che raccontano esperienze di vita vissuta e una ricerca di genere che abbraccia più sfumature del rock: grunge-rock, il pop-rock ed il blues-rock.

SAMUELE DI NICOLÒ, “QUATTRO BRACCIA”: VIDEO E TESTO

Come ci spiega Samuele Di Nicolò, il videoclip di “Quattro braccia” «è un viaggio visivo che cattura lo stato d’animo descritto dalla canzone, in particolare in questo verso. Senza seguire una trama definita, il video enfatizza il mio senso di solitudine e smarrimento, attraverso una serie di scenari differenti, riflettendo le mie emozioni crude e autentiche, che ho espresse nel testo. Con il regista e co-autore Edoardo Lupacchini, alla regia, abbiamo scelto di concentrare l’attenzione sulla mia performance emotiva, catturando ogni sfumatura del mio dolore, della mia rabbia e della mia solitudine. Le riprese si alternano tra diverse location, ciascuna delle quali aggiunge una dimensione diversa all’esperienza visiva ed emotiva del video».

A seguire, video e testo di “Quattro braccia“.

QUATTRO BRACCIA, IL TESTO

(Di Nicolò – Lupacchini – Incicco)

Perché ti nascondi?

Perché il tuo sport preferito adesso è quello di mascherare i tuoi giorni

Una fatica immensa e se ti guardi dentro nemmeno ti riconosci

E adesso parlo nello specchio dove mi sorridono tutti quei mostri

Sarà che non so più chi sono

Forse ho toccato il fondo

Tu non sai

cosa mi fai…

Quando mi parli e so già che stai per andartene

Cosa ne sai…

Per te che è sempre stato facile

Dici che è tardi?

Per raddrizzare il tiro

Non mangio da giorni

E mi manca il respiro

Di quattro braccia

due hanno preso fuoco

E adesso penso

Che nessuno colmerà quel vuoto

Mi hai lasciato per strada

E non vuoi più rispondere

Non mi sento più a casa

Non ho niente da perdere

Ora

Lo sento sulla pelle

Ora

Delle tue scuse non so più che farci

Di quegli istanti chiusi in 15 secondi

Sapere andare avanti senza più pensarci

E te che hai preso sempre tutto come fosse un gioco

Solo ci fosse un modo

Tu non sai

Cosa mi fai cosa mi fai cosa mi fai

Se adesso a ogni silenzio ho in testa la tua immagine

cosa ne sai

Per te che è sempre tutto facile

Ma adesso è tardi

Per raddrizzare il tiro

Non mangio da giorni

E mi manca il respiro

Di quattro braccia

due hanno preso fuoco

E adesso penso

Che nessuno colmerà quel vuoto

Mi hai lasciato per strada

E non vuoi più rispondere

Non mi sento più a casa

Non ho niente da perdere

Ora

Lo sento sulla pelle

Ora

Una voce intrisa di echi ripetono sempre la stessa parola

Ho una voce in testa risuona da quel giorno che te ne sei andata da sola

Una voce

Che mi dice “tu non vali niente”

Che “gli altri possono e tu non puoi niente”

Che alla fine dei conti anche se non ci siamo mai stati tu riesci a distruggermi ancora

Mi hai lasciato per strada

E non vuoi più rispondere

Non mi sento più a casa

Non ho niente da perdere

Ora

Lo sento sulla pelle

Ora