“Milly”: Rue Diego e Artie 5ive raccontano la vita a mille tra eccessi e riscatto

Rue Diego Milly, testo e significato del nuovo brano con Artie 5ive.

Il giovane talento urban di Scampia, soprannominato il “Principino delle Vele”, inaugura il 2025 con un nuovo brano in collaborazione con Artie 5ive, fuori dall’8 gennaio.

Rue Diego ha esordito nel 2021 con il singolo Guai e da allora, ha pubblicato una serie di brani e collaborato con artisti emergenti e affermati, come LilTony e Young Slash.

Rue diego milly, testo e significato del brano

In Milly, Rue Diego e Artie 5ive uniscono le loro esperienze, entrambe legate alla vita di periferia, per raccontare le sfide quotidiane e i contrasti tra la ricerca del successo e il desiderio di stabilità.

Il brano affronta temi come il consumismo, la frenesia e la difficoltà di costruire qualcosa di duraturo in una società che vive “a mille”. Con versi taglienti e immagini crude, i due artisti creano un mix di tradizione urban e nuove sonorità rap, che rispecchiano la loro autenticità.

Con questo pezzo Rue Diego continua a consolidare il suo ruolo di giovane promessa del panorama musicale italiano dopo essersi esibito al Red Bull 64 Bars Live di Scampia lo scorso ottobre.

La collaborazione con Artie 5ive si aggiunge a una serie di featuring di successo, come VIEN con Papa V e le precedenti tracce che hanno catturato l’attenzione di pubblico e critica.

Ddusi mi dà un beat, lo prometto, glielo fumo

Abbiamo fatto i soldi in un solo anno solare, ah

Faccio merda per le strade, do da mangiare alle strade, ah

Serpente secolare, il peccato originale

5ive star team, una multinazionale

Qui c’è cibo in abbondanza e non pensiamo a riciclare

Lucido i gioielli e penso alla bella vita

Come capirò che è vicina?

Mi serve una bella tipa, mi serve una bella casa

Al mare sulla riva, duecento sulla Sila

I soldi mi hanno reso un uomo molto riflessivo

Ultimamente ho visto tro*e sotto casa far la fila

Le donne sanno come gira e aspettano a sinistra

Io voglio una donna, non mi serve una bambina

E fucili d’assalto fanno fuoco, fanno mira

Penso al danno fatto mentre mordicchio una siga

Hombre, la fortuna gira, a me non mi prendi in giro

Io ne voglio ancora, ‘sta merda non mi soddisfa

Vedere ‘sti trentenni fare i bimbi mi rattrista

Cristo, pensa a costruire una famiglia

Cristo, sai che non è mai tornato in vita?

Ovvio, però qui a nessuno sembra assurdo, ca**o

L’ho messa in buca alla prima con un colpo preciso

Mai mostrato odio senza ragione precisa

Nella loro storie sono il mostro, il lupo cattivo

Ci siamo separati, forse è una scelta mia

I miei opps son spariti, han fatto puff, è chiaro

Sono tutti amici dopo il boom, fantastico

Artie, potevi aspettartelo

Tutti voglion festeggiare quando c’è un miracolo, ah

Sto currenno arret ‘e milli, milli, milli e nun so’ mai stanco

Sto facenno mille cose, overo e nun so’ mai stanco

Brillamm come brillane ‘e collane

Cundanne so’ carenze e ce scuntamme

Purtanno sord e cumpagne

Tradisceno sempre, nun m’aggio fidato

Correndo verso i milly, milly, milly e non mi stanco mai

Siamo dentro a brutti giri, puoi vederlo dallo sguardo, boy

Brillano come stelle le collane

Musica di strada, siamo di parte

Macchine e soldi, belle ragazze

La bella vita, fumo un cubano

Aggio caricat a mitragliett e l’aggio miso int’o cruscott

Aggio fatto tarantelle, aggio schifato pure ‘e sord

Papà ’o diceve semp, senz’e chili nun si ommo

Nisciuno te vo bbene e adoppo me n’aggio accorto

Artie 5 stell, loco pare GTA ‘o cchiù scemo va fujenno

Vavattenn e statte fermo, e nun parlà cu troppa gent

Te scavamme a foss e po te ghittammo zitt zitt sotto terr

Parlamm sottotono, pacc chius buon in sottovuoto

Int’a stanza tutt cos sott’e n’gopp

Biggie in sottofond, chi se mette contro

A guagliona soje, tene a nuje e no a isso n’gopp’o sfondo

Aggio pregat a Dio ‘a fatt a fint ‘e nun me sentr

Chest so ‘e proiettil, pe chesto songo scettico

Doje carte aspietteme, c’agg itto o pienzece

A guantier esc a loc, simm pront pe fa ‘a uerr

Date justice si bon com o’ russ

Sei muntagn nun ce traseno int’o suv

So pront a te fa fore, senza scrupol

Chest è saput, risaput e risaput

M’aggio tatuat ‘a vela primma ca careva

E m’aggio tatuat pure *** n’gopp ‘o vetr

Pe te fa capì ca cierti cose ca te segneno

Ca cierti vvote nun può fa fint ‘e nient

Sto currenno arret ‘e milly, milly, milly e nun so’ mai stanco

Sto facenno mille cose, overo e nun so’ mai stanco

Brillammo come brillane ‘e collane

Cundanne so’ carenze e ce scuntamme

Purtanno sord e cumpagne

Tradisceno sempre, nun m’aggio fidato

Correndo verso i milly, milly, milly e non mi stanco mai

Siamo dentro a brutti giri, puoi vederlo dallo sguardo, boy

Brillano come stelle le collane

Musica di strada, siamo di parte

Macchine e soldi, belle ragazze

La bella vita, fumo un cubano