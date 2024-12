RTL 102.5 e Radio Zeta festeggiano il Capodanno con “BIG & BANG” a Verona

Capodanno 2025 RTL 102.5 e Radio Zeta. La prima radiovisione d’Italia, Rtl 102.5 (con Radio Zeta a seguito) celebra l’arrivo del 2025 in grande stile, con un evento unico in diretta da Verona e, in contemporanea, dagli studi di Milano e Roma. Tra i protagonisti i talenti dell’ultima edizione di X Factor.

Il 31 dicembre, a partire dalle 21:00, RTL 102.5 e Radio Zeta sono pronte a salutare il 2024 con una serata indimenticabile: “BIG & BANG”. L’evento unirà musica, intrattenimento e collegamenti speciali da ogni angolo d’Italia, trasmessi in radiovisione per regalare un’esperienza immersiva a tutti gli ascoltatori.

Il capodanno di Rtl 102.5 e Radio Zeta, Una serata tra Milano, Roma e Verona

La festa prenderà il via dagli studi di Milano e Roma, con i conduttori Davide Guerra, Giulia Lara Abbiati e Niccolò Giustini, che accompagneranno il pubblico fino alle 23:00. Successivamente, l’attenzione si sposterà a Verona, nella suggestiva cornice di Piazza Bra, dove Francesca Cheyenne, Simone Palmieri e Jessica Brugali saranno i protagonisti della seconda parte dell’evento.

Musica dal vivo con gli artisti di X Factor e un salto nel tempo con Massimo Alberti

Sul palco di Piazza Bra saliranno alcuni degli artisti più amati dell’ultima edizione di X Factor, tra cui la vincitrice Mimì con Les Votives, oltre a Lorenzo Salvetti, I Patagarri e The Foolz.

Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa continuerà con “’70 ’80 ’90 all’ora”, un set speciale che farà ballare il pubblico al ritmo dei grandi successi del passato, curato dal DJ di RTL 102.5, Massimo Alberti.

Come seguire l’evento

L’evento sarà trasmesso in diretta:

RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky)

Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky)

Streaming su RTL 102.5 Play

Insomma, preparatevi a brindare al 2025 con RTL 102.5, Radio Zeta e tanti ospiti straordinari, per un Capodanno all’insegna della musica e del divertimento!