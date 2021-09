Anteprima video: “Julie Cooper”, una donna piacente e matura in cerca di Toy boys nel nuovo singolo di Rosaspina

Oggi su All Music Italia vi presentiamo in anteprima esclusiva il videoclip di Julie Cooper, nuovo singolo di Rosaspina.

Milanese classe 1994, Rosaspina, si appassiona fin da bambino al canto e alla scrittura. I suoi primi passi nel mondo della musica risalgono all’età di sei anni… è solo un bambino ma sente già la necessità di riempire il silenzio di giornate trascorse in solitudine.

Il suo debutto discografico avviene ad ottobre del 2020 con il singolo Sette coltelli a cui fanno seguito Gemelli (febbraio 2021) e Uragano (maggio 2021).

ROSASPINA JULIE COOPER VIDEO

Nel singolo Julie Cooper, Rosaspina affronta una tematica molto attuale di cui si parla poco. L’artista infatti racconta le molestie sessuali subite per un periodo di tempo dal proprio datore di lavoro.

Julie Cooper è una piacente donna matura, moglie e madre, vogliosa delle attenzioni di ragazzi molto più giovani di lei che trasforma nei suoi Toy-boys. Il fascino pericoloso di una donna che sfrutta la sua posizione per soddisfare i propri istinti sessuali.

Ecco come parla del brano Rosaspina:

“Questo testo parla di catene strette e compromettenti dalle quali però sono riuscito a liberarmi nonostante le minacce…“

Il brano, di cui oggi vi presentiamo in anteprima esclusiva il videoclip, è fuori per Terzo Millennio Records. A seguire video e testo del brano.

JULIE COOPER – TESTO

Dalla vita voglio il fascino

Non importa cosa ti diro

tanto al resto ci pensa Dior mmmh

Tanto falsa ti compro su Wish

fai un sorriso che sei nei miei Reels

sfilo in ball però solo col kilt ah ah

Quando andavi giù

come caffè amaro

giù per la gola

come la purple soda eri tu per me

ormai non mi fai più

Fuck me Julie Cooper

Rimmel scende a fiumi

scopi come un Boomer

non mi importa dove vai

con chi stai

cosa vuoi?!

triste Julie Cooper

Non eri un bel sogno

ero il tuo non posso

ora dimmi che pretendi

io la tua bambola vodoo

punti gli aghi ma non più sul mio cuore

adesso a lui tocca

Quando andavi giù

come caffè amaro

giù per la gola

come la purple soda eri tu per me

ormai non mi fai più

Fuck me Julie Cooper

Rimmel scende a fiumi

scopi come un Boomer

non mi importa dove vai

con chi stai

cosa vuoi?!

triste Julie Cooper

Quando andavi giù

come caffè amaro

giù per la gola

come la purple soda eri tu per me

ormai non mi fai più

Fuck me Julie Cooper

Rimmel scende a fiumi

scopi come un Boomer

non mi importa dove vai

con chi stai

cosa vuoi?!

Fuck me Julie Cooper

Rimmel scende a fiumi

scopi come un Boomer

non mi importa dove vai

con chi stai

cosa vuoi?!

triste Julie Cooper