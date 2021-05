Ron è pronto a tornare con un nuovo disco. Il primo singolo è “Abitante di un corpo celeste”

In Copertina

Nel giorno del suo compleanno Emma annuncia l'uscita di "Best of me"

L'annuncio è arrivato in una diretta Instagram mentre la cantante è impegnata con le prove del tour.

Amici di Maria De Filippi l'edizione 2021 è un successo discografico mai visto prima. Ecco i numeri di questa edizione e delle precedenti.

Negli ultimi dieci anni del programma nessun'edizione è partita col botto come quella di quest'anno.

Måneskin da record con Zitti e buoni. Il brano entra nella Top 10 Global di Spotify... non era mai successo prima!

Il brano è al primo posto della classifiche streaming di ben 13 paesi.

tha Supreme in arrivo con una "No game freestyle". Tra gli ospiti Fedez e Mahmood

18 tracce per un progetto presentato in anteprima sul canale YouTube dell'artista.

Daniel Cosmic anticipa tutti... è sua "Passione pentimento", la prima hit latina dell'estate 2021

Torna il principe italiano del reggaeton con un brano dal ritmo trascinante.

Si pronuncia l'EBU: nessun consumo di droga all'ESC da parte di Damiano dei Måneskin, la questione è chiusa.

L'EBU ha diffuso un comunicato stampa per confermare che nessun uso di droghe da parte di Damiano dei Måneskin si è consumato nella green room.

Certificazioni FIMI settimana 20: Tre nuove certificazioni per Sangiovanni. L'album è oro in una settimana

Anche brani e dischi di Sanremo 2021 continuano a portare a casa nuove certificazioni.

La musica in estate non si ferma... torna Battiti Live di Radio Norba

Sei prime serate per lo show organizzato da "La radio del sud" che quest'anno compie 45 anni.

Per l'estate 2021 in arrivo la carica dei duetti: Gaia, Irama, Samuel, Fedez, Rocco Hunt...

Tra gli addetti ai lavori girano rumors su nuove uscite per l'estate 2021... quel che è certo è che sarà un'estate piena di musica.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Eurovision 2021: videointervista a Destiny (Malta), Blas Canto (Spagna), Vincent Bueno (Austria)

Dall'Eurovision 2021 ecco le interviste a i rappresentanti di Malta, Spagna e Austria, ovvero Destiny, Blas Canto e Vincent Bueno.

Eurovision 2021: videointerviste a Blind Channel (Finlandia), Senhit (San Marino), Jeangu Macrooy (Olanda)

Continua il nostro viaggio tra gli artisti dell'Eurovision Song Contest 2021.

Eurovision Song Contest 2021: ecco le 34 interviste realizzate a Rotterdam

Durante la settimana trascorsa a Rotterdam per l'Eurovision Song Contest abbiamo realizzato interviste con numerosi artisti in gara. Eccole.

Videointervista ai Maneskin: “Il giudizio lo lasciamo ad altri, ma... Un po' ci stiamo credendo!”

Si avvicina la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2021. I Maneskin si esibiranno per 24° su 26. Come sta andando l'esperienza? Ne abbiamo parlato in un'intervista.

Eurovision 2021: videointerviste a Benny Cristo (Repubblica Ceca), Tornik'e Kipiani (Georgia), James Newman (Regno Unito)

In attesa di poter vedere quello che succederà nella seconda semifinale, l'Eurovision 2021 registra alcuni casi di Covid-19. Dopo aver rischiato di non vedere sul palco.

Eurovision 2021: videointerviste alle Hurricane (Serbia), ai Fyr & Flamme (Danimarca) e a Stefania (Grecia)

Sul Turquoise Carpet dell'Eurovision 2021 di Rotterdam abbiamo intervistato Hurricane (Serbia), Fyr & Flamme (Danimarca) e Stefania (Grecia).

Nel successo di vendite di Sanremo 2021 e Amici 20 c'è la risposta alla domanda: perché Amadeus non può lasciare il Festival

Amici 20 vs Sanremo 2021 vendite e risultati. Le due manifestazioni musicali più importanti d'Italia. Da una parte il Festival della Canzone Italiana, la manifestazione che da oltre 70 anni dà spazio agli artisti italiani per una settimana intera, dall'altra il Talent show per eccellenza della televisione italiana in onda per circa 7/8 mesi all'anno e...

Ron è pronto a tornare con un nuovo disco. Il primo singolo è "Abitante di un corpo celeste"

Il nuovo album farà parte di un progetto più ampio per festeggiare i 50 anni di carriera dell'artista.

Negrita La Teatrale Summer Tour 2021. Date e biglietti.

I Negrita annunciano sui social le date del tour estivo 2021. Si parte da Salina (ME) il 27 giugno per poi proseguire con due appuntamenti in.

Måneskin: il tour internazionale e nuovi live in Italia. Date e biglietti.

Dopo la storica vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 con Zitti e Buoni (doppio disco di platino), i Måneskin annunciano i primi concerti internazionali per il.

Ermal Meta uno speciale concerto al Teatro Antico di Taormina. Info e Biglietti.

Ermal Meta un live al Teatro Antico di Taormina. Qui tutte le info sull'evento e i biglietti.

Fedez denunciato dalla Rai per danno d'immagine risponde a sua volta con una denuncia. Ecco cosa sta accadendo...

La Rai ha fatto sapere di aver denunciato il rapper per danno d'immagine. Fedez, per nulla intimorito, ha risposto con la stessa moneta.

Gianluca Grignani firma per i nuovi live con Barley Arts. Ecco le dichiarazioni dell'artista e di Claudio Trotta

Quest'anno il cantautore ha festeggiato 25 anni del suo disco rock cult, "La fabbrica di plastica".

Neno e Andrea Di Giovanni stasera in un confronto live instagram sul DDL Zan e sulle tematiche legate all'identità di genere

L’incontro virtuale sarà un vero e proprio dialogo generazionale senza censure ne filtri.

Leo Gassmann torna con suoni pop-rock e punk con il singolo "Down"

Per la produzione di questo nuovo singolo l'artista si è affidato a Francesco "Katoo" Catitti.

Fabio Rovazzi dopo il successo dello scorso anno, entra a far parte anche della versione mobile di "Call of Duty"

La versione mobile del gioco che introdurrà "Operazione Morte", il personaggio di Rovazzi, uscirà in Italia il 27 maggio.

Sottotono: dal 28 maggio “Solo Lei Ha Quel Che Voglio 2021”, nuova versione della hit di 25 anni fa

Fuori il 28 maggio il brano dei Sottotono Solo Lei Ha Quel Che Voglio 2021, nuova versione della hit inserita nell'album del 1996 Sotto Effetto Stono.

Francesca Michielin torna col Live - Fuori dagli Spazi. Date e biglietti

Francesca Michielin torna ad esibirsi live. Il tour, chiamato Live - Fuori Dagli Spazi, prenderà il via l'8 luglio da Marostica. Queste le date confermate. FRANCESCA MICHIELIN -.

Takagi & Ketra: la nuova hit dell'estate è Shimmy Shimmy feat. Giusy Ferreri

Takagi & Ketra Shimmy Shimmy feat. Giusy Ferreri. sono pronti ad infiammare l'estate con il nuovo singolo Shimmy Shimmy feat. Giusy Ferreri. On air dal.

Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita nella settimana del 21 maggio 2021

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 21 maggio

Speciale Testo & ConTesto: a 26 anni dalla scomparsa l'analisi di tre canzoni per omaggiare Mia Martini

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

A TUTTO POP #47: TONY MAIELLO, GIUNI RUSSO e TAGLIA 42. Aneddoti e curiosità sulle canzoni

IL TEATRO DEGLI ORRORI (V di Venezia)

Modigliani pubblica lo speciale Ep dal titolo “Nuotare”

"Avrei potuto essere sexy" è il ritorno di Davide Papasidero: un fresco inno alla Body Positivity

Laila Al Habash lancia il singolo “Ponza” e il primo tour ufficiale

Maninni fantastica su un nuovo incontro nel nuovo brano “Vestito Rosso”

VV ha pubblicato il suo primo EP "VƎRSO"

Con "Cleopatra" inizia il viaggio di Agape in brano ispirati all'universo femminile

Not Good pubblica l'Ep d'esordio “Erba nei Jeans”

Paolantonio lancia il suo primo album “Io non sono il mio tipo”

Caleido canta la bellezza delle piccole cose nel disco “Popcorn”

Certificazioni FIMI settimana 20: Tre nuove certificazioni per Sangiovanni. L'album è oro in una settimana

Classifica Spotify Settimana #20: nelle charts Amici, Franco Battiato ed Eurovision!

Classifiche di vendita Fimi Settimana #20: gli album e i singoli di Amici di Maria De Filippi al top!

Classifica Radio Earone Settimana #20: guidano i Coldplay davanti a Caparezza. In netta ascesa i Sottotono

Certificazioni FIMI settimana 19: continua il successo di Amici 20. Nuovi traguardi per Sangiovanni e Deddy

Classifica Spotify Settimana #19: Rkomi è ancora primo. Sul podio Sangiovanni e Aka 7even

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

Ermal Meta - Tribù Urbana - Recensione del nuovo album del cantautore

La Rappresentante di lista - My Mamma - Recensione

