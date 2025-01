Romina Falconi, tra Sanremo e Vessicchio, torna con “Ti saluta sto canto”

Romina Falconi sorprende con un nuovo brano: Ti saluta sto canto, fuori dal 13 gennaio per Freak&Chic con distribuzione ADA.

Tra le cantautrici più originali e irriverenti del panorama musicale italiano, la Falconi torna a sorpresa con un nuovo singolo intitolato Ti saluta sto canto. Il brano rappresenta un’uscita extra rispetto al suo atteso concept album Rottincuore, progetto descritto dall’artista come “una galleria di peccatori”.

In attesa dei nuovi capitoli del disco, e in occasione dell’imminente inizio del Festival di Sanremo, la cantautrice propone una canzone che, con il suo stile cinico e dissacrante, si rivolge anche al Festival, citando tra gli altri il Maestro Beppe Vessicchio.

Ti saluta sto canto: una pausa frizzante

Con un post sui social, Romina Falconi ha annunciato il brano definendolo una “sorpresina” e spiegando le motivazioni dietro questa uscita inaspettata:

“Volevo proporre una canzone frizzantina, extra Rottincuore, per prepararci alla nostra settimana santa (musicale), ossia quella di Sanremo. La canzone parla di tenerezza e ironia, di mettersi in mutande e calzini e fare uno show in casa, della musica che cantiamo, dei sogni che facciamo. Che campare è un’arte e noi dobbiamo diventare i Beppe Vessicchio dei nostri desideri. Ti saluta questo canto. E ti saluto tantissimo anche io…“

Ti saluta sto canto è una canzone leggera, ironica e, a suo modo, piena di tenerezza. Scritta da Romina per testo e musica, è prodotta da Leonardo Caminati e Nikk Savinelli, mentre la copertina del singolo è stata realizzata dal “partner in crime”, Immanuel Casto.

Ti saluta sto canto, testo del nuovo brano di romina falconi

Il percorso di Rottincuore

Rottincuore, il progetto principale su cui Romina Falconi sta lavorando da tempo, è un concept album unico nel suo genere. Ogni brano è accompagnato dall’uscita di un vero e proprio magazine, Il Rottocalco, che approfondisce i temi trattati con interventi di colleghi, addetti ai lavori e psicologi. Il percorso è iniziato nel maggio 2022 con La Suora e proseguito con brani come Lupo Mannaro, Maria Gasolina e La Solitudine di una regina.

Nel 2024, la Falconi ha scritto Io ti includo, un brano dedicato al Gay Pride di Varese. La canzone è stata poi inviata a ogni Pride italiano in una versione personalizzata per la città di riferimento, sottolineando l’impegno dell’artista per la comunità LGBTQIA+.

Sia Io ti includo che Ti saluta sto canto si collocano fuori dal progetto Rottincuore, anticipando comunque la ripresa delle pubblicazioni legate all’album prevista per la primavera 2024.