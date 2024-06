“Sono Giorgia e sono antifascista…” lo canta Romina Falconi nell’inno Pride “Io ti includo”

Dopo la sua partecipazione al VARESE PRIDE come madrina, Romina Falconi pubblica a sorpresa il brano “Io ti includo“.

Da sempre, Romina Falconi lancia messaggi contro ogni forma di discriminazione, includendo nella sua narrazione artistica personaggi complessi e fuori dagli schemi come, ad esempio, quelli descritti nel suo ultimo progetto “Rottincuore“.

Il brano è stato scritto dalla stessa Romina Falconi in collaborazione con Immanuel Casto. La produzione, invece, è stata curata da Leonardo Caminati e Niccolò Savinelli.

È disponibile online anche il videoclip ufficiale, diretto e girato da Niccolò Savinelli durante il Pride di Varese, tenutosi lo scorso sabato 22 giugno, per le strade della città e nell’evento conclusivo ai Giardini Estensi di Varese.

ROMINA FALCONI, “IO TI INCLUDO”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Creata da Romina Falconi come inno universale del Pride, “Io ti includo” è un autentico manifesto di inclusività e condivisione basato su tre principi fondamentali: amore, rispetto e condivisione. Enfatizza, come giusto che sia, l’importanza del rispetto per se stessi e soprattutto per gli altri, celebrando la diversità in tutte le sue uniche forme.

Grazie a questo brano, quindi, Romina vuole trasmettere un messaggio molto importante, chiaro e potente: ogni singola persona deve sentirsi libera di esprimere la propria identità e in generale di esprimersi a pieno senza avere paura di giudizi e discriminazioni.

Inoltre, Romina Falconi racconta: «Ho avuto l’onore di essere la madrina del Pride di Varese, ho scritto una canzone alla maniera mia: ironia scintillante applicata ad un tema serio ed importante. Mi sono resa conto che non c’è un inno del Pride ad oggi qui in Italia, e sarà bello creare le versioni delle varie città per metterle in un Ep».

E conclude, alzando la voce sulla tematica: «Volevo dare il mio contributo alla causa mettendo in risalto l’importanza di una parata rainbow in questo preciso momento storico e dare luce alle figure che si fanno il mazzo affinché il pride sia l’evento magnifico che è. Sono favolosamente arrabbiata, perché la diversità è una sfumatura bella, non qualcosa da soccombere».

ROMINA FALCONI, “IO TI INCLUDO”: TESTO DEL BRANO

Io ti includo sotto il sole

Tu non temere, l’amore è amore

Vieni qui che ti includiamo

Siamo i gran figli dell’ arcobaleno

Sono Giorgia,

Sono madre d’Italia

Una Diva s’è desta

Sono antifascista

Sono una canzone,

faccio come mi pare

Ed almeno qui dentro

Si realizza di tutto!

Sono l’Italia

C’è ancora chi mi ama

Sono fortuna

Che non sarò più come prima

Sono preghiera,

Nessuno pianga come noi

Pure se piove, lo vedi il sole?

Varese è viva

Che canta e balla nuda

L’anima vibra,

È un bacio lungo al Pride

Grida alla luna

Nessuno resti solo più

Pure se piove, lo vedi il sole?

Sono Zeno, ho sfidato il destino

Posso cambiare pelle, punto ancora alle stelle

Sono Cusa Dj, sono amore e pride,

e farò scomparire le tue lacrime amare

Io ti includo sotto il sole

Tu non temere, l’amore è amore

Vieni qui che ti includiamo

Siamo i gran figli dell’ arcobaleno

Se non rispetti tutti, non rispetti nessuno,

Oh presidente, dacci un bacino

Con le lacrime ballo, mi riprendo il futuro

Oh presidente, facci un inchino

Sono Giovanni,

Lotterò tutti i giorni,

per rivendicarti, per ricordarti

Sono Romina, sono una madrina,

Faccio la Rottincuore, con orgoglio e rancore

Ai loro manganelli alle loro spranghe

io rispondo solo

Ti includo a sangue

Sono arrabbiata e scintillante

Ti includo senza lubrificante

Io ti includo sotto il sole

Tu non temere, l’amore è amore

Vieni qui che ti includiamo

Siamo i gran figli dell’ arcobaleno

Se non rispetti tutti, non rispetti nessuno,

Oh presidente, dacci un bacino

Con le lacrime ballo, mi riprendo il futuro

Oh presidente, facci un inchino