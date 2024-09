Romina Falconi presenta “Io Ti Includo EP”: un progetto speciale che coinvolge tutti i Pride d’Italia

Da venerdì 20 settembre è disponibile in tutti i digital store Io Ti Includo EP (Freak & Chic / ADA), un progetto aperto e speciale attraverso il quale Romina Falconi ha coinvolto tutti i comitati dei Pride d’Italia per riadattare il suo ultimo singolo, Io Ti Includo, con una versione creata ad hoc, nella quale vengono citati gli organizzatori o altre figure importanti di ogni singolo Pride.

“Con grande piacere annuncio l’inizio di un viaggio con tutti i colori dell’arcobaleno. I Have a Dream, amici: mi voglio trasformare, come facevamo magicamente da bambini, in Martin Luther QUEEN e cantare quanto sia importante insistere su ciò in cui crediamo e quanto sia importante un cambiamento, nel rispetto di ogni singola creatura.

La mia è una rabbia che si muove in un perimetro di note. Sono favolosamente incazzata e sostengo che l’incazzatura nella vita sia, alle volte, la benzina che ci permette di realizzare piccole e grandi rivoluzioni. Sta uscendo l’EP ‘Io ti Includo’ con le prime città e regioni. Nei prossimi mesi questo EP si arricchirà.

Ho adattato il testo alle diverse località, aggiungendo nel testo alcuni nomi chiave di coloro i quali contribuiscono a rendere i Pride la meraviglia che sono. Il lavoro che fanno queste persone, nei mesi, è davvero immenso e questo vuole essere il mio modo per dire loro grazie”.

All’interno dell’EP trovano dunque spazio diverse versione del brano, uscito lo scorso giugno. Tra le prime ad essere state realizzate possiamo annoverare quelle del Toscana Pride, Salento Pride, Palermo Pride e Vercelli Pride.

ROMINA FALCONI: DALL’USCITA DI “IO TI INCLUDO EP” AL MIX FESTIVAL

Giovedì 26 settembre Romina Falconi sarà tra i protagonisti della 38esima edizione del Mix Festival, che si terrà al Piccolo Teatro Strehler di Milano, dove – oltre ad un’esibizione canora – la cantautrice leggerà dal palco anche un estratto dal suo metalibro Rottocalco.