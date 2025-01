Roby Margherita: con “Energia” la rinascita musicale tra groove, funk e resilienza

Lo scorso dicembre è uscito Energia, nuovo singolo du Roby Margherita, artista poliedrico che, dopo aver affrontato diverse problematiche di salute che lo hanno tenuto lontano dalla scena musicale per diverso tempo, torna con una forza e un’energia rinnovata.

La sua è una storia di resilienza che si intreccia con un percorso artistico ventennale e che si è da poco arricchito, oltre che con nuova musica, con un’autobiografia pubblicata su Amazon.

Roby Margherita: discomusic in chiave moderna con Energia

Il singolo Energia, uscito l’11 dicembre 2024, è un inno alla discomusic degli anni ’70, reinterpretata con uno stile moderno e personale. Roby Margherita costruisce un’atmosfera avvolgente grazie agli arrangiamenti curati interamente da lui: una linea di basso synth portante, un fretless bass che emerge nei ritornelli, e un intreccio orchestrale che combina violini, piano elettrico, organo, chitarra e fiati.

Con un grande carisma vocale, che spazia dalla voce di petto ai falsetti potenti, l’artista dà vita a un brano che invita a scatenarsi sulla pista da ballo, evocando le emozioni e il ritmo della febbre del sabato sera. Energia per Roby Margherita è più di una canzone: è un simbolo, musicalmente contagioso, della rinascita e della passione inesauribile, per la musica e la vita.

Un diario di vita tra musica e malattia

Accanto al singolo, Roby ha pubblicato la sua autobiografia, una sorta di diario in cui racconta giorno per giorno la sua battaglia contro la leucemia e altre patologie con cui convive da oltre 12 anni. Un racconto che non si limita al dolore, ma esalta la forza di vivere, comunicare e sognare attraverso la musica.

Roby Margherita ha costruito la sua carriera su una combinazione di talento, versatilità e determinazione. Cantautore, live performer, compositore e arrangiatore, porta sul palco una fusione di generi musicali, dal funk al pop, dal latin al disco, sempre con una forte vena emotiva. Tra i brani che meritano di essere ascoltati troviamo I Feel The Funk Coming Over Me, Dance, Fiori e Senza te.