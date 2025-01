Roberta Tondelli emoziona con “Angelo”: un inno agli affetti che restano nel cuore

Angelo è il titolo del nuovo singolo di Roberta Tondelli, un brano che rappresenta un dialogo immaginario con una persona cara che non c’è più.

Roberta Tondelli, cantante di Torre del Greco (Na), scopre fin da bambina un amore profondo per la musica e il canto. A 16 anni inizia a studiare e a esibirsi in pubblico. Nel 2013 partecipa al Festival di Castrocaro e nel 2017 incide e produce il suo primo lavoro discografico, Canterò… Per chi mi vuole ascoltare. Nel 2018 partecipa al Festival di Napoli con il suo inedito Femmena. Nello stesso anno avvia una collaborazione con IRMA Records.

Dal 2019 a oggi, Roberta si è esibita in numerosi concerti nei teatri e nelle piazze di tutta la Campania, collaborando con diversi artisti. A gennaio 2024, produce e pubblica un nuovo lavoro discografico in vinile e CD: Tutta ‘a vita affacciata all’ammore, un album che contiene 11 tracce tra inediti e cover tra cui il singolo appena rilasciato.

Roberta Tondelli, Angelo

Questa canzone rappresenta un dialogo immaginario con una persona cara che non c’è più, un viaggio nei ricordi di momenti vissuti insieme, di cui si sente la forte mancanza.

“È un dolore – spiega Roberta – che con la musica si trasforma in speranza, la speranza che questa preghiera possa arrivare ai nostri “angeli”, affinché riescano a farci sentire, in qualche modo, la loro presenza“.

Roberta ha scelto di incidere questo brano, scritto da Andrea De Luca e prodotto da Mauro Spenillo, per attraversare il dolore che stava vivendo per la perdita di una persona a lei molto vicina. Una canzone per dare voce al senso di smarrimento che accomuna chiunque si ritrovi a vivere questa esperienza.

Il pezzo fa parte dell’album di 11 tracce Tutta ‘a vita affacciata all’ammore, e il videoclip è stato girato a Napoli per la regia di Alessandro Freschi.