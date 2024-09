Gli indizi ci sono tutti… Rkomi sta tornando. Il successore di “Taxi Driver” in arrivo entro la fine dell’anno!

Da ormai più di un mese, il profilo Instagram di Rkomi è invaso da post composti da molte foto che sembrerebbero non avere alcuna connessione logica tra loro, alternate ad alcune foto di Rkomi stesso.

Appaiono foto di cavi elettrici, strade deformate, ghiaccio, mare, traffico e altri elementi tra il distopico e il no-sense. I post che appaiono più coerenti per la tematica trattata sono gli ultimi due, postati negli ultimi giorni: nel primo ci sono persone con dei tubi in bocca, mentre nel secondo è più legato alla tecnologia e al controllo. Difatti, si vedono telecamere e pc.

Insomma, gli indizi ci sono e possiamo iniziare a trarre delle conclusioni: Rkomi sta tornando!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mirko (@rkomi)

RKOMI, DA TAXI DRIVER A NO STRESS. È IN ARRIVO NUOVA MUSICA?

Se ci ricordiamo che Rkomi è fermo artisticamente dal 2023 dopo l’uscita dell’album in collaborazione con Irama No Stress e il relativo tour, il primo pensiero che potrebbe subito sorgere dopo aver visto queste strane pubblicazioni sui social è che il suo ritorno non dovrebbe essere così lontano. In più, l’ultimo progetto solista multiplatino di Rkomi, ovvero Taxi Driver, è addirittura datato 2021.

Non c’è bisogno di descrivere quest’album, ma vi vogliamo ricordare qualche semplice dato. Innanzitutto, a giugno 2024 ha ottenuto l’ottavo disco di platino, segno che l’album è ancora vivo e vegeto e ben apprezzato dai fan e non. Tornando indietro, nel 2021 è stato l’album più venduto dell’anno secondo i dati FIMI Gfk e ha totalizzato attualmente più di 500 milioni di streams su Spotify.

Sempre nel giugno 2024, proprio per festeggiare le 800 mila copie vendute di Taxi Driver, Rkomi ha deciso di fare un regalo ai fan creando una playlist su SoundCloud nella quale ha inserito dei brani inediti da poter ascoltare. La prima difficoltà? Per ascoltarli, bisognava scoprire il nome della cosiddetta playlist e il nome con il quale il rapper si era iscritto alla piattaforma. La seconda? Tutti coloro che avrebbero tentato la sorte, avrebbero avuto solo due ore di tempo prima dell’eliminazione definitiva.

Concludendo, le aspettative su Rkomi per quanto riguarda questo suo prossimo progetto discografico in arrivo – si vocifera entro fine 2024 – sono davvero alte, sia per i fan che per gli addetti ai lavori. Inoltre, si tratterebbe di un ritorno da solista dopo ben 3 anni e le domande sono tante: riproporrà un concept album? Rimarrà sul sound di Taxi Driver? Tornerà alle sonorità molto più rap di Dasein Sollen? O stravolgerà completamente il proprio stile?

Poi, sorge un’altra questione: arriverà un singolo in solitaria o verrà annunciato anche l’album? È ancora presto per avere delle risposte definitive su cosa accadrà nello specifico, ma il fatto che Rkomi stia per tornare è praticamente una certezza visti i numerosi indizi sui social!