Marco Morandi nel giorno del compleanno di Rino Gaetano lancia “Centonove” e riscrive la storia del cantautore e della sua musa, Amelia

Marco Morandi, figlio del grande Gianni, a 10 anni dall’ultimo singolo pubblicato e a venti dalla partecipazione tra i giovani del Festival di Sanremo, decide di pubblicare un nuovo brano, Centonove, nel giorno del compleanno di Rino Gaetano per omaggiare il grandissimo cantautore scomparso nel 1981.

Non è tra l’altro la prima volta che Marco ricorda l’artista. Già nel suo album del 2002 inserì infatti nella tracklist un suo brano, Io nuoto a farfalla, pezzo che diede poi il titolo al disco.

Centonove, di Marco Morandi e Piji, è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali a partire da oggi, 29 ottobre 2022. Era invece il 2 giugno 1981 quando Rino Gaetano, muore improvvisamente in un tragico incidente.

Centonove continua a percorrere la strada di quella notte, all’alba di un’estate, sotto il cielo di Roma e all’ombra di un sogno. Ecco come lo racconta Marco Morandi:

“Racconto una storia d’amore che il tempo non ha scolorito, poco conosciuta ma tanto vissuta, ho pensato a come sarebbe stata oggi se il destino non l’avesse interrotta in quella tragica mattina: è la storia di Rino e Amelia.

Io canto Rino da sempre, è uno degli artisti che amo di più. Una notte l’ho sognato dopo una lunga serata passata insieme al mio amico cantautore Piji a parlare di lui, della sua vita e dei suoi brani, di quello che avrebbe potuto dire oggi.

Di getto ho scritto la canzone, un omaggio, una dedica. La mattina dopo ho trovato una mail con un testo di Piji che completava magicamente il mio. In questo brano ho immaginato Rino parlare con Amelia, la compagna della sua vita, l’ho immaginato gridare ‘l’ultima parola non l’ho ancora detta’ e salire sul suo ‘109 per la rivoluzione’ ma, stavolta, insieme a lei, perché, come è scritto anche nei suoi testi, l’amore è l’unica vera rivoluzione contro un mondo immobile“.