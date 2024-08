RIM RIMINI IN MUSICA 2024: da Dolcenera ai Santi Francesci, una settimana di concerti all’Arena Francesca Da Rimini

Dal 2 al 7 settembre, l’Arena Francesca Da Rimini ospiterà RIM RIMINI IN MUSICA 2024, una manifestazione organizzata da Nove Eventi in collaborazione con il Comune di Rimini, che vedrà la partecipazione di numerosi artisti e concerti in programma.

Dai Santi Francesi ad Appino, da Dolcenera a Leo Gassmann fino ai New Trolls, RIM RIMINI IN MUSICA offre musica per tutti i gusti in questa seconda edizione. Le serate saranno arricchite da un DJ set curato dagli allievi della Music Academy di Rimini, che intratterranno il pubblico prima dell’inizio dei concerti.

Jamil Sadegholvaad, il Sindaco di Rimini, presenta così questa seconda edizione:

“Un cartellone di tutto livello, come questo della seconda edizione di Rimini In Musica, si inserisce in una parte molto importante della nostra stagione turistica come il mese di settembre. Un mese che sta caratterizzando Rimini come città della musica italiana attraverso un confronto fra generazioni di artisti.”

Coinvolto anche l’Avvocato Vittorio Costa che spiega: “Rimini città d’arte, ma anche città della musica che permette l’esportazione della nostra cultura. E’ portare il desiderio di venire a Rimini anche per ascoltare la musica italiana”

Questo il programma giorno per giorno della manifestazione:

2 settembre

Apertura della serata: Guglielmo

Concerto: Santi Francesi

3 settembre

Contest con le esibizioni di: Fritz, Don ft Cromo, Valentina Carati, Andrea Belfiori, Magenta 9

4 settembre

Apertura della serata: Diamanti Neri

Concerto: Appino

5 settembre

Concerto: Dolcenera (Piano solo Recital)

6 settembre

Concerto: Leo Gassmann

7 settembre

Concerto grosso per i New Trolls – Omaggio a Vittorio De Scalzi con la Medit Orchestra

Partner della manifestazione sono Viva ticket, Sgr, Radio Bruno, Radio Lattemiele, Radio Gamma, Radio Sabbia e Radio Birikina