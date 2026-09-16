È disponibile da venerdì 11 settembre su tutte le piattaforme digitali Solo Andata, il nuovo singolo di Rico Mendossa realizzato in collaborazione con Inoki. Il brano è pubblicato da GarboDischi/DayliteRecords e distribuito da Sony Columbia. Dopo anni di amicizia, i due artisti si incontrano per la prima volta in un brano insieme.

Solo Andata: Rico Mendossa e Inoki raccontano Torino, le partenze e le proprie radici

In Solo Andata Rico Mendossa e Inoki raccontano Torino partendo dalle esperienze che li hanno formati, tra gli anni ’90, la cultura Hip Hop, i quartieri, i primi treni, i voli, la gavetta, i debiti e le difficoltà. Il viaggio diventa così il filo che lega memoria e identità: allontanarsi dal luogo da cui si è partiti significa cambiare, continuando però a portarsi dietro le proprie origini.

I due artisti mettono in comune percorsi differenti ma legati dalla stessa esigenza di partire, attraversare il mondo e continuare a riconoscersi nelle proprie radici. Torino non viene raccontata come una cartolina, ma attraverso le strade e le esperienze di chi l’ha vissuta dall’interno.

Solo Andata è anche tra le uscite segnalate nel New Music Friday dell’11 settembre 2026 di All Music Italia.

Chi è Rico Mendossa: da De Rua alla De Rua Academy

Rico Mendossa inizia il suo percorso musicale nel 2012 con il collettivo TDS. Nel 2016, insieme a Sean Poly, pubblica PORTA PILA EP e due anni dopo arriva STREET SOCCER, progetto che contiene il brano RIBERY. Proprio attraverso quella canzone conosce personalmente il calciatore Franck Ribéry, all’epoca al Bayern Monaco, con il quale nasce un’amicizia.

Nel 2020 pubblica il primo album ufficiale, DE RUA, per Thaurus, con collaborazioni con Guè, Ensi, Rame, Vacca e gli artisti del Team De Rua. L’anno successivo esce DE RUA (G Edition), arricchito da nuovi brani e dalle collaborazioni con Jake La Furia, Rasty Kilo e L’Elfo.

Nel 2023, da indipendente, pubblica SELF MADE, album che ospita anche il contest legato a CASE POPOLARI, attraverso il quale alcuni artisti emergenti possono candidarsi per prendere parte all’omonima traccia.

Dopo alcune vicende personali si trasferisce a Ibiza e comincia un nuovo percorso che lo porta ad avvicinarsi anche al mental coaching. Nel 2025 la passione per lo scambio interpersonale prende forma nel podcast Street Mindset, che ha ospitato, tra gli altri, Guè, Ernia, Ensi, Vegas Jones e Silent Bob. Da questa fase nasce anche la De Rua Academy, team con cui porta avanti progetti sociali e creativi.