Inarrestabili Ricchi e Poveri: dopo aver fatto ballare il teatro di Sanremo, arrivano 8 remix di “Ma non tutta la vita”

Ricchi e Poveri: Ma non tutta la vita avrà 8 remix.

Reduci dal successo al Festival di Sanremo, Ma non tutta la vita (DM Produzioni su licenza Carosello Records) continua a far ballare il pubblico dei Ricchi e Poveri e non solo.

Saranno ben 8 i remix che il duo pubblicherà, realizzati coinvolgendo grandi talenti e nuove promesse del clubbing made in Italy.

A mezzanotte saranno pubblicati i remix di Populous, GIMA, Ckrono e Lorenzo_BITW, mentre il 5 aprile sarà la volta di quelli di Protopapa & Hey Cabrera!, ATCG, Marquis e SPLENDORE.

Il successo di Ma non tutta la vita è stato già certificato disco d’oro e ha superato i 15 milioni di stream. È tra le canzoni più utilizzate su TikTok (si confermano, anche questa settimana, nella top10).

Ora il duo ha coinvolt alcuni tra i più apprezzati talenti del clubbing made in Italy, un gruppo di dj e producer che si diversifica tra generi musicali e spazia da nomi riconosciuti a livello internazionali a nuove promesse dell’underground. Fuori venerdì 29 marzo i remix di Populous, GIMA, Ckrono e Lorenzo_BITW, mentre venerdì 5 aprile sarà il momento dei remix di Protopapa & Hey Cabrera!, ATCG, Marquis e SPLENDORE.

Dal successo sui social è nata l’idea di coinvolgere 8 dj-producer individuali da Carosello Records. Gli artisti hanno accettato la sfida aggiungendo il proprio tocco personale. Da quello tropical di Populous, alla declinazione breakbeat cupa e jersey di GIMA. Poi il richiamo esotico e le contaminazioni guaracha e aleteo di Ckrono, il revival italodisco sartoriale curato da Protopapa in combo con Hey Cabrera!. E ancora le atmosfere dance-club dai bpm incalzanti di ATCG, la versione funk e noir di Marquis e la commistione house, italo e bass music con eco degli anni Novanta ad opera di Lorenzo_BITW.

Ma non tutta la vita è stata scritta da Edwyn Clark Roberts, Cheope e Stefano Marletta e arrangiata da Merk&Kremont e Edwyn Roberts. È un inno a vivere pienamente la vita: