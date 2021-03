Ricchi E Poveri Feat José Feliciano: una nuova versione della storica hit “Che Sarà” accompagnata da un videoclip

Il 23 marzo è il giorno dell’uscita del videoclip della storica hit Che Sarà, reinterpretata dai Ricchi E Poveri feat Josè Feliciano 50 anni dopo la prima volta.

Si tratta del secondo singolo estratto dal doppio album Reunion, uscito nelle scorse settimane e che dal 9 aprile sarà disponibile in una limited edition in vinile (DM Produzioni / Sony Music Italy).

“Il brano rappresenta molte cose quando lo abbiamo cantato a Sanremo nel 1971 ci siamo rivolti soprattutto agli emigranti che lasciavano l’Italia per trovare fortuna altrove e abbiamo raccontato la nostalgia e l’incertezza del futuro.

Oggi la canzone, per alcuni aspetti, è ancora più attuale perché quel ‘so far tutto o forse niente da domani si vedrà e sarà, sarà quel che sarà’, in fondo, è universale. Tutto può evolversi e cambiare positivamente, la nostra REUNION è un esempio di amicizia ritrovata.

Dopo 50 anni è stato emozionantissimo ricantare insieme a Feliciano che ha trasmesso la sua personalità artistica nel suono e nel canto, personalità che lo ha reso famoso in tutto il mondo non solo per le sue canzoni ma anche come interprete di questo brano che ormai appartiene a tutte le generazioni. A distanza di 50 anni, con tutto quello che è accaduto, la ricantiamo ancora, questa è una fortuna immensa.

Ognuno si può identificare in una frase o nell’altra perché la canzone ha tante sfumature. Che sarà è quello che stiamo vivendo adesso con la pandemia, vuol dire avere ancora un domani. Vorremmo interpretare il desiderio di un futuro migliore per il Paese.”