Rettore: “Antidiva putiferio” è il nuovo album di inediti

Il 15 novembre 2024, Rettore ha pubblicato il singolo Thelma & Louise con Beatrice Quinta. Adesso, è disponibile su YouTube il videoclip del brano. Le novità non sono però finite: la cantante ha annunciato il ritorno con un album di inediti, dal titolo Antidiva putiferio.

Il brano Thelma & Louise riprende il noto omonimo film del 1991, adattandolo alle due artiste che sono due donne tanto distanti quanto simili tra loro. La collaborazione tra Rettore e Beatrice Quinta può essere descritta così: “Complici in due come Thelma & Louise”. Ciò emerge anche dalle immagini del videoclip ufficiale del brano, diretto da Peter Marvu. Protagoniste della clip sono le stesse cantanti, in un’ambientazione glam e divertente anni 70 (qui il video).

Il singolo Thelma & Louise anticipa il nuovo lavoro discografico di Rettore, che esce a 14 anni dal precedente disco di inediti Caduta massi. La cantante ha pubblicato 19 album nella sua carriera e ha venduto oltre 30 milioni di dischi nel mondo. Nelle sue canzoni, ha unito pop, rock, sonorità disco e ska. Negli ultimi anni, ha realizzato diverse collaborazioni con giovani artisti: da Ditonellapiaga a Tancredi, a Beatrice Quinta.

Rettore è un’artista irrequieta, ironica, ribelle, provocatoria. Non è però una diva; anzi, rappresenta l’antidiva. Ebbene, questa sua caratteristica è sottolineata dal titolo del disco in arrivo.

Il nuovo album di inediti si intitola Antidiva putiferio ed è già disponibile in preorder. L’uscita è prevista per il 10 gennaio 2025 per Warner Music Italy. Oltre alla versione digitale, il disco è disponibile anche nelle versioni Cd autografato e Vinile viola autografato.