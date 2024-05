RengaNek: testo e significato del nuovo singolo “Dolcevita”

RengaNek, “Dolcevita“: significato del testo del nuovo singolo

Francesco Renga e Filippo Neviani (RengaNek) sono pronti a dare il via alla loro estate con il nuovo singolo “Dolcevita” (Epic Records / Sony Music Italy), disponibile in radio e in rotazione radiofonica da venerdì 31 maggio. Il brano è già disponibile in pre-save e pre-add.

“Dolcevita” (testo di F. Camba, D. Coro e D. Mancino) arricchirà la versione digitale del loro ultimo progetto discografico “RENGANEK” contenente anche il singolo sanremese “Pazzo di te“.

In più, per Francesco Renga è un momento speciale perché nel 2024 il cantautore celebra i 40 anni di carriera.

RENGANEK, “DOLCEVITA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

L’immaginario che nasce già a partire dal titolo del brano è composto da auto cabriolet, vento tra i capelli, notti estive e cinema all’aperto: una vera e propria fotografia di un tipico immaginario di una giornata estiva che si sposa bene con il suo sound up-tempo di “Dolcevita“.

RENGANEK, “DOLCEVITA”: IL TOUR IN PARTENZA

Dopo il lungo tour che li ha visti protagonisti lo scorso anno tra festival estivi, due speciali appuntamenti sold out all’Arena di Verona e al Forum di Milano e altrettante date nei principali teatri italiani, Renga e Nek tornano live in un intenso programma di concerti estivi. Inoltre, a settembre saranno nuovamente nei teatri a Milano, Bologna e a Roma.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners. Di seguito, le date aggiornate:

19 giugno – SORDEVOLO (BI) – ANFITEATRO GIOVANNI PAOLO II (DATA ZERO)

22 giugno – PINZOLO (TN) – MOUNTAIN BEAT 2024 / DOSS DEL SABION (esibizione ore 17.30)

04 luglio – VALMONTONE (RM) – VALMONTONE SUMMER FESTIVAL 2024

09 luglio – GENOVA – ARENA DEL MARE, PORTO ANTICO – ESTATE SPETTACOLO 2024

13 luglio – ASTI – PIAZZA ALFIERI

20 luglio – PORDENONE – PORDENONE LIVE 2024 / PARCO SAN VALENTINO

24 luglio – BERGAMO – SUMMER MUSIC FESTIVAL

26 luglio – ESTE (PD) – ESTE MUSIC FESTIVAL

28 luglio – PORTO RECANATI (MC) – ARENA BENIAMINO GIGLI

02 agosto – FANANO (MO) – FANANO IN MUSICA c/o PALAGHIACCIO

06 agosto – L’AQUILA – ALL’OMBRA DELLA MUSICA ITALIANA

09 agosto – EDOLO (BS) – VALLE CAMONICA SUMMER MUSIC

12 agosto – ASIAGO (VI) – ASIAGO LIVE / PIAZZA CARLI

14 agosto – TAURISANO (LE) – TAURISANO MUSIC FESTIVAL / PIAZZA UNITA’ D’ITALIA

16 agosto – CATANIA – VILLA BELLINI

17 agosto – PALERMO – TEATRO DI VERDURA

19 agosto – CORIGLIANO ROSSANO (CS) – ANFITEATRO DE ROSIS

23 settembre – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

24 settembre – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

26 settembre – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

27 settembre – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

29 settembre – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

30 settembre – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

01 ottobre – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

06 ottobre – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA)

07 ottobre – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA)

RENGANEK, “DOLCEVITA”: TESTO DEL BRANO

Il testo completo del brano sarà disponibile dal 31 maggio.

Foto di copertina di Beppe Gallo