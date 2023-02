Nek e Francesco Renga insieme all’Arena di Verona per festeggiare due importanti anniversari

Renga Nek all’Arena di Verona.

Uno ha festeggiato lo scorso anno 30 anni di carriera, parliamo di Nek (qui la nostra lunga intervista Story) l’altro, Francesco Renga, quest’anno festeggia ben 40 anni di carriera con all’attivo 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek) e ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute.

Per l’occasione i due artisti decidono di festeggiare insieme l’anniversario con un concerto evento all’Arena di Verona il 5 settembre prossimo.

RENGA NEK avrà in scaletta tutti i più grandi successi dei due cantautori. Da Laura non c’è ad Angelo, da Fatti avanti amore a Il mio giorno più bello nel mondo. Per quel che riguarda la location, l’Arena è un luogo caro ad entrambi gli artisti: tutti e due infatti hanno già vissuto, singolarmente, l’abbraccio e il calore dell’Arena. Francesco Renga nel 2015 e nel 2019, Nek nel 2017 e nel 2019: quattro concerti sold out in una delle più importanti location italiane.

L’appuntamento all’Arena di Verona sarà solo uno dei tanti progetti insieme che vedranno coinvolti Renga e Nek nel corso di questo 2023, anno in cui arriverà anche un singolo in duo.

I biglietti per Renga Nek sono in vendita dall’1 febbraio.







Foto di BSA Studio.