Renato Zero sta tornando… annunciato il nuovo disco, “Autoritratto”, e il tour 2024

Renato Zero nuovo album e tour 2024.

A sorpresa Renato Zero ha annunciato l’uscita, prevista per venerdì 8 dicembre, di un nuovo album intitolato Autoritratto.

Erano giorni che attraverso i social del re dei Sorcini venivano diffusi indizi ed oggi, 1 dicembre 2023, a mezzo comunicato stampa sono finalmente arrivati i dettagli.​

Il nuovo album di inediti di Renato Zero, dal titolo “Autoritratto“, esce per Tattica e viene descritta come “un’opera destinata a tracciare, con la più bella calligrafia zeriana, una pagina inedita della sua ricchissima produzione artistica” e della ultracinquantennale carriera musicale.

L’artwork del disco vede quattro colorazioni diverse per la versione fisica dell’album.

Tra l’altro proprio nel mese di dicembre, dal 22 per l’esattezza, arriva in edicola una collana in 15 uscite, “Mille e uno Zero” (edizioni Tattica, distribuita da Indipendente Mente), ovvero quindici titoli senza precedenti, con rarità̀, live e album studio mai pubblicati in vinile.

Tutte le uscite saranno arricchite da un inedito e prezioso fascicolo con all’interno foto di repertorio e immagini iconiche.

Renato Zero tour 2024

Il cantautore non riesce a stare lontano dal suo affezionato pubblico e annuncia anche una serie di live prodotti da Tattica che, a partire dal prossimo marzo, lo vedranno protagonista di imperdibili concerti evento.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 11:00 del 7 dicembre 2023 su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

Le date saranno svelate nei prossimi giorni e ovviamente aggiunte anche in questo articolo.