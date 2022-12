Renato Zero aggiunge nuove date al suo nuovo tour, “Zero a zero – Una sfida in musica”

Renato Zero tour 2023… arrivano nuove date in calendario per Zero a zero – Una sfida in musica.

Nelle scorse settimane Renato Zero ha annunciato il suo nuovo tour, una serie di date nei Palasport che arrivano dopo i concerti al Circo Massimo di Roma e che prendono il nome di ZERO A ZERO – UNA SFIDA IN MUSICA.

Ora arrivano nuovi appuntamenti in calendario per questa avventura live prodotta da Tattica e in partenza a marzo del 2023. Per la precisione due nuove date a Firenze e una nuova data a Roma.

I biglietti per le tre nuove date sono disponibili a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 21 dicembre.

Renato Zero tour 2023 calendario

Ecco a seguire il calendario aggiornato dei concerti di ZERO A ZERO – UNA SFIDA IN MUSICA che ad oggi sono 21: