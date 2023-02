Rayan Seventeen17 ricorda un amore finito nel singolo “Mc Drive”

Il 17 febbraio 2023 esce Mc Drive il nuovo singolo di Rayan Seventeen17, artista classe 1996 nato a Bologna.

Rayan Ramfar, questo il vero nome dell’artista, compone musica e si produce dall’età di 15 anni. Nel periodo dal 2017 al 2021 pubblica una serie di singoli che vengono poi uniti nel suo primo album ufficiale, Rayan Seventeen17, progetto che supera i 7 milioni di stream su Spotify.

Alla fine del 2022 firma un contratto di distribuzione con ADA Music Italy e, seguito dall’etichetta indipendente milanese Beat Sound sotto la guida di Beppe Stanco, pubblica il primo brano di un nuovo percorso, Quando parlo di te.

Ora è tempo di nuova musica in cui continua a unire la freschezza del suo rap/hip hop al mondo diretto del pop. Mc Drive sarà accompagnato da un videoclip di grosso impatto visivo che mette in risalto la grande energia dell’artista in svariate location con immagini notturne e diurne che raccontano la quotidianità di un artista che non è mai fermo e che vive la sua città.

Ecco come racconta il pezzo Rayan Seventeen17:

“Mc Drive è il secondo brano del mio nuovo progetto discografico.

Si chiama MC DRIVE perché sia io che la ragazza per cui l’ho scritta amiamo il McDonald’s e quasi tutte le volte che l’ho vista alla fine andavamo li. Nella canzone parlo di come ora non la sento più, e di come faccio “Bunjee Jumping” nei dejavuu “finchè siamo lontani“.