Raoul Casadei: il Re del Liscio morto a 83 anni a causa del Covid

Il Covid-19 porta via un altro grande artista. Raoul Casadei, il Re del Liscio, è morto all’Ospedale di Cesena a 83 anni a causa di complicanze causate dal Coronavirus.

Il grande artista era ricoverato da alcuni giorni e vane sono risultate le cure.

Nipote di Secondo Casadei, con la sua orchestra spettacolo contribuì a far diffondere la musica da ballo il tutto il paese, grazie a brani divenuti celeberrimi come Ciao Mare.

Nel 1974 partecipò al Festival di Sanremo con il brano La Canta con cui non arrivò in finale.

Fino ai primi anni ’80 è stato il frontman e il mattatore dell’Orchestra, da cui poi si è staccato mantenendo però la guida e il ruolo di mente. Tre le sue idee geniali ci sono La Nave del Sole, una balera galleggiante che ancora oggi parte durante l’estate dal porto di Cesenatico.

Nel 1996 Elio e Le Storie Tese scelsero Raoul Casadei e la sua Orchestra per una speciale rivisitazione del brano La Terra Dei Cachi, secondo classificato al Festival di quell’anno.

Nel 2001 al timone della sua Orchestra subentra il figlio Mirko che rivoluziona il repertorio attualizzandolo e rendendolo più attuale. Un modo per proporre i grandi successi dei Casadei rivisitati anche grazie all’apporto di nuovi musicisti.

Raoul nel 2006 partecipò come concorrente all’Isola dei Famosi e nel 2016 condusse sull’emittente Caccia Tv il programma A Caccia con Raoul.

È del 2013 il libro Bastava un grillo per farci sognare (edizioni Piemme) scritto insieme a Paolo Gambi.

“Raoul, io lo chiamavo così, ha segnato un’epoca. Oggi è un giorno triste per l’Emilia Romagna e per tutta la musica popolare italiana. Ma lui ha sempre avuto una grande sorriso, una grande energia e poi i grandi artisti non muoiono mai veramente. Le sue canzoni continueranno a girare di generazione in generazione. E questa è la cosa di lui che non potrà mai morire.

Certo, io sono parte in causa, sono il figlio e il dolore è fortissimo, non si può spiegare, anche perché lui stava benissimo in salute. È uscito dalla sua vita con un vero colpo di scena, improvvisamente per il covid.

Noi con le lacrime agli occhi vogliamo però ricordarlo col sorriso sulle labbra, perché lui era un amante della vita e ha sempre trasmesso bellissimi valori che noi abbiamo imparato da lui e cercheremo di divulgare.”