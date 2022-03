Rancore annuncia il nuovo album “Xenoverso”, il racconto dei viaggi fuori dal nostro Universo

Rancore nuovo album di inediti annunciato, si chiama Xenoverso.

S’intitolerà Xenoverso il nuovo disco di Rancore e sarà disponibile dal prossimo 15 aprile in digitale, CD e 2LP. Parte il pre-order e pre-save digitale del disco.

Rancore, pseudonimo di Tarek Iurcich, annuncia il nuovo album a 4 anni di distanza dal precedente lavoro discografico Musica per bambini, che lo ha visto in tour per oltre un anno e ha ottenuto un forte apprezzamento di critica e pubblico.

Xenoverso arriva anche dopo le due esperienze al Festival di Sanremo. Prima accanto a Daniele Silvestri, poi con la sua Eden, che l’ha portato alla vittoria del Premio Sergio Bardotti come miglior testo nel 2020.

rancore nuovo album xenoverso

Xenoverso segna il ritorno di una delle firme più brillanti del panorama del rap italiano degli ultimi anni. Rancore è capace di unire una tecnica impeccabile a uno stile di scrittura personalissimo, a cui ha dato da tempo il nome di rap ‘ermetico’.

L’artista ha annunciato l’album sul suo profilo Instagram, svelandone la copertina e scrivendo:

Xenoverso. Il nuovo disco. 15 Aprile 2022

Scrivo a te, lettore sicuramente proveniente dall’Universo, nella consapevolezza che questa non è la fine del racconto ma solo l’ennesimo tentativo di provare a spiegare ciò che è inspiegabile. Scrivo a te perché io sono stato nello Xenoverso e mi sento in dovere di raccontartelo.

Ho viaggiato per molti anni e in questi lunghi viaggi ho raccolto testimonianze e accumulato più informazioni possibili su quello che esiste fuori dal nostro Universo. Difficile poter spiegare a parole i luoghi in cui le parole stesse non sono mai arrivate.

Ho visto diversi tempi, diversi spazi, ho vissuto diverse versioni di me, sono stato un bambino come un adulto, ho vissuto il passato come il futuro. Ho incontrato tante vite che mi hanno raccontato tante storie.

Mi hanno chiesto di portare con me i loro messaggi.

Oggi scrivo a te, in un tempo che una volta mi apparteneva e che dopo questo lungo viaggio forse non mi appartiene più. Questa è un’era di cambiamenti, una di quelle ere di confine. Lo Xenoverso ha aperto non solo a grandi possibilità, ma anche a grandi pericoli.

Cover di @eenreeco

Foto cover di Massimo Iurcich

Foto di Giovanna Onofri