Raffy si dà alla dance nel nuovo singolo “Where is the love”

Torna Raffy con un nuovo singolo, Where is the love, che dà inizio ad un nuovo capitolo discografico per la cantante che porta la sua musica in una direzione dance.

Raffaella Maria Senese in arte Raffy è nata il 14 settembre 2000 a Mirandola in provincia di Modena, da madre rumena e padre italiano. I suoi videoclip vantano ad oggi un totale oltre 3 milioni di visualizzazioni. Oltre alla passione per il canto ama anche la moda, frequentando l’Istituto Marangoni a Milano.

Il nuovo singolo, Where is the love, è prodotto da Catalin Tamazlicaru per l’etichetta discografica Planet R (distribuzione Stop Talking Music Group), ed è il primo dei quattro pezzi dance che usciranno durante l’anno ovvero Losing You, Boohoo e Ringtone ( quest’ultimo scritto da Raffy con Roberto Herrera Sanchez, in arte Boyflow).

Ecco come la ragazza racconta questa svolta musicale:

“Finalmente dopo anni sono riuscita a mettermi alla prova con un pezzo diverso da tutto quello che ho fatto in precedenza. Ho deciso di cantare in inglese senza pensare per forza al fatto di avere successo in Italia, successo invece che il singolo sta ottenendo in Romania grazie al supporto di radio e tv.

Where is the love è stata scritta insieme a Catalin per diventare un tormentone, per far sì che la gente si diverta in discoteca ballando con spensieratezza e voglia di vivere. Diciamo che è stata una grandissima boccata d’aria per me uscire fuori con una canzone che mi sta molto a cuore, perché l’ho scritta in un periodo della mia vita in cui mi stavo chiedendo “dove fosse l’amore in realtà”.

A seguire il videoclip ufficiale.