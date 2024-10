Raf e Fast Boy, “Wave” è il singolo più trasmesso dalle radio tedesche

Wave – il brano nato dalla collaborazione tra il famoso duo internazionale Fast Boy e Raf, grazie a un’idea di Giacomo Maiolini (fondatore e presidente, nonché cuore pulsante di Time Records) – è il singolo più trasmesso dalle radio tedesche questa settimana (fonte Offizielle Deutsche Airplay – Charts compilatata da MusicTrace).

Pubblicato su etichetta Time Records (la label indipendente italiana che ha venduto più dischi nel mondo, collezionando anche miliardi di stream) in collaborazione con Virgin / Universal sul mercato internazionale, il brano trae ispirazione da Self Control: un classico per antonomasia degli anni ’80, nonché un inno alla leggerezza e al senso di libertà, ma anche – e soprattutto – un vero e proprio fenomeno che ha segnato la storia della disco sia in Italia che all’estero.

Ed ecco che il mood e le sonorità pop dance del nuovo singolo, nell’esclusivo stile di Fast Boy, si uniscono a un testo inedito e all’interpolazione dell’inciso di Self Control, qui cantato da Raf, facendo di Wave un brano attualissimo, che combina il meglio dell’energia elettronica con un’atmosfera unica, che ci riporta indietro agli anni ’80.