Radio Zeta Future Hits Live 2024: svelati i primi nomi nel cast dell’evento al Foro Italico

RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE 2024 cast.

Torna venerdì 31 maggio il Festival della Generazione Z di Radio Zeta e anche quest’anno visto il grande successo che in poco tempo l’evento ha riscosso, l’appuntamento sarà al Foro Italico di Roma.

Per la terza edizione, Radio Zeta è già pronta a portare il pubblico nell’eclettico mondo musicale che caratterizza l’evento, offrendo un’esperienza coinvolgente che ha già conquistato migliaia di giovani.Una serata piena di musica, energia e divertimento, con una line-up stellare.

Fra le novità di quest’anno, ci sono il parterre in piedi e una produzione audio e video innovativa, dando al pubblico la possibilità di godere di un’esperienza musicale immersiva e coinvolgente.

L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live 2024 è: #radiozetaFHL24

