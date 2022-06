Radio Zeta diventa emittente nazionale e alla scaletta del Future Hits si aggiunge Fedez

Questa sera, con la prima edizione del Future Hits Live 2022 e l’aggiunta di un nuovo grande nome in scaletta, Radio Zeta compie un altro grande passo verso la sua affermazione come radio della generazione Z, ma non solo… c’è anche un altro importantissimo traguardo per la radio che dal 25 maggio scorso, è diventata ufficialmente un’emittente radiofonica nazionale.

Ebbene sì, Radio Zeta – Generazione Zeta è a tutti gli effetti un’emittente radiofonica nazionale in FM ed in DAB a seguito dell’acquisizione della concessione/autorizzazione nazionale dalla soc. Monradio srl, denominata Radio Orbital, ex radio Voice Of America. Da oggi, dunque, Radio Zeta non è più un’emittente locale e potrà essere ascoltata finalmente su tutto il territorio nazionale.

Il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, ha commentato: “Radio Zeta è sempre stata un’importantissima super station. Dal 25 maggio Radio Zeta a tutti gli effetti è la diciottesima Radio Nazionale. Sono emozionato“.

Radio Zeta Future Hits scaletta degli artisti

Radio Zeta Future Hits Live 2022 si terrà questa sera alle 21 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma. Presenti stamane alla conferenza stampa il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, l’AD della Fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri, la direttrice artistica di Radio Zeta, Federica Gentile, e i tre conduttori dell’evento, Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini.

“Gli artisti della Generazione Zeta sono il futuro, sono davvero bravi e hanno da dire cose belle, ha dichiarato Suraci.

Al cast in scaletta si unisce a sorpresa Fedez come svelato da Lorenzo: “Ci sarà anche Fedez, che si metterà in treno e arriverà qui in tempo per stasera. Sono molto emozionato perché si tratta di un grande attestato di stima”.

Questo il cast completo: