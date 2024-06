Radio Italia Live – Il Concerto approda per la prima volta a Napoli con un cast stellare

Giovedì 27 giugno, alle ore 20.40, Radio Italia Live – Il Concerto approderà per la prima volta a Napoli, più precisamente in Piazza del Plebiscito, con la conduzione affidata alle voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi.

Luca Ward, invece, introdurrà live tutti gli artisti, mentre la sigla iniziale dell’evento sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

“Ospitare per la prima volta il concerto evento di Radio Italia a Napoli, in una Piazza del Plebiscito pronta ad accogliere migliaia di spettatori entusiasti, rappresenta una grande novità“, ha dichiarato il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Un appuntamento che ci riempie di orgoglio, poiché conferma il ruolo sempre più centrale che Napoli riveste nell’ambito degli eventi di portata nazionale e internazionale. Il Comune è parte attiva nell’organizzazione di questo evento, che si inserisce nel programma ‘Napoli Città della Musica – Live Festival 2024‘, consolidando l’immagine della nostra città come meta privilegiata per iniziative culturali di grande portata“.

Parole che fanno eco a quelle del Consigliere del Sindaco su Musica e Audiovisivo Ferdinando Tozzi: “Sono davvero contento di avere gli amici di Radio Italia a Napoli perché la loro presenza è anche un riconoscimento per Napoli, che si conferma sempre di più una Music City centrale nei circuiti nazionali ed internazionali, con una scena musicale viva e una sempre maggiore attenzione alla sua industry e alle sue professionalità. Sono anche molto soddisfatto che Radio Italia abbia voluto aderire al progetto ‘Napoli Città della Musica – Live Festival 2024‘ con la propria vicinanza all’ospedale Santobono, perché musica è business, ma anche attenzione ai luoghi del disagio“.

Di fatto, Radio Italia Live – Il Concerto ha scelto di sostenere Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale, il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa“. Per donare basterà inviare un SMS solidale al numero 45592 entro e non oltre il 14 luglio.

RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO: COME PARTECIPARE

Per assistere allo spettacolo – che è completamente gratuito – sarà necessario accreditarsi sul sito radioitalia.it, cliccando nella sezione dedicata “Richiesta Accrediti” e seguendo le istruzioni.

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), Sky Uno, TV8 e in streaming audio/video su radioitalia.it e NOW.

Radio Italia Live – Il Concerto sarà infine, come sempre, un evento 100% social e vivrà sulle pagine ufficiali di Radio Italia Facebook, Instagram, TikTok e X con l’hashtag ufficiale #rilive. In particolare, cercando RILIVE su TikTok, sarà possibile vivere un’esperienza completa con contenuti interessanti ed esclusivi. A partire dal 26 giugno sarà infatti disponibile la sezione “#RILIVE” all’interno dello spazio New Music.

Clicca in basso su “continua” per scoprire il cast del Radio Italia Live – Il Concerto di Napoli!