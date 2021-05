Rachele Bastreghi: da giugno Psychodonna In Tour. Date e Biglietti.

Rachele Bastreghi torna in tour. Sarà l’occasione per portare in giro per l’Italia il suo primo vero album da solista, Psychodonna.

Sul palco Rachele Bastreghi sarà affiancata dalla sua Psychoband, composta da Mario Conte (co-produttore dell’album, alle tastiere e programmazioni), Marco Benz Gentile (basso, chitarra elettrica, synth e violino), Marco Carusino (basso e chitarra) e Leziero Rescigno (batterie).

“Finalmente si parte! Psychodonna e il suo mondo sonoro saranno in giro per bellissimi luoghi. Sul palco con me la mia fortissima parte maschile in carne ed ossa, vale a dire la Psychoband. A presto!”

Queste le date fin qui confermate

RACHELE BASTREGHI – PSYCHODONNA IN TOUR

23 Giugno – Genova – Festival Lilith

25 Giugno – Bollate (MI) Festival di Villa Arconati FAR

30 Giugno – Carpi (MO) Piazza dei Martiri / Festival Mundus

11 Luglio – Prato Anfiteatro Museo Pecci

16 Luglio – Sant’Arcangelo (FC) Sferisterio / Sant’Arcangelo Festival

13 Agosto – Bergamo Piazza Degli Alpini / Summer R”EVOL”UTION

28 Agosto – Montefano (MC) Mat MC

30 Settembre – Roma- Roma Europa Festival

