Quali sono i cantanti italiani che non pubblicano nuovi album da più tempo?

Per stilare questa lista abbiamo considerato quegli artisti che, almeno una volta nella loro carriera, hanno ricevuto una certificazione da parte della FIMI (quindi per un album o un singolo a partire dal 2009) e che sono ancora in attività. Abbiamo tenuto conto unicamente dei dischi in studio, quindi non contano gli album live né le raccolte.

Siete pronti a scoprire chi sono?

Cliccate su CONTINUA…