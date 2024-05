Anteprima video: nel singolo d’esordio, “Pamela”, i Polo Territoriale invitano a non isolarsi nelle difficoltà

Sarà in rotazione radiofonica dal 31 maggio 2024 il nuovo singolo della band bresciana Polo Territoriale, Pamela. Il brano è già uscito sulle piattaforme digitali con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, e oggi su All Music Italia vi presentiamo in anteprima esclusiva il videoclip.

Polo Territoriale è una band formata da Filippo Farolfi (Talea), cantante e chitarrista, Pablo Lorenzo Almansi (Pablo) al basso, Luca Manzella (Manza) alla chitarra solista e Lorenzo Apollonio (Lore) alla batteria.

Il gruppo nasce all’inizio del 2019 a Brescia, per un contatto casuale fra aspiranti musicisti, tra le mura del Liceo Classico Arnaldo di Brescia. Inizia così, nelle sale prove, un percorso di composizione musicale e scrittura di testi.

Le influenze della scena alternative rock e punk si fondono nel sound del Polo Territoriale e il giovane gruppo diventa presto popolare nel contesto underground giovanile bresciano.

Dopo la pubblicazione su soundcloud delle prime demo autoprodotte, il gruppo intraprende la sua prima esperienza professionale negli studi di Faustini Produzioni affiancati dal direttore artistico e produttore internazionale Roberto Vernetti.

Pamela è il primo singolo ufficiale dei Polo Territoriale.

Polo territoriale, pamela, la storia del brano

Questo singolo nasce da un’esperienza personale, da un incontro casuale su di un treno con una ragazza che soffriva di dipendenza. Il sound pop punk è arricchito da un testo profondo, che invita questa ragazza a “svegliarsi”, a guardare se stessa e prendere in mano la propria vita. Il mondo del punk dei primi anni ’00 viene quindi portato ai giorni presenti, nella speranza che i giovani possano trovare stimoli che li salvino dall’indifferenza di questa società e dalla conseguente apatia.

La band racconta così in esclusiva al nostro sito la canzone:

“Abbiamo scritto Pamela molto tempo fa, sono ormai quattro anni che l’abbiamo nel cassetto, ed è surreale poterla finalmente ascoltare su ogni piattaforma. Nell’arrangiamento abbiamo voluto richiamare le sonorità del pop punk anni 2000, per creare un pezzo irriverente che trasmettesse in modo diretto ed energico un messaggio a noi molto caro. Pamela richiama il giorno in cui in stazione, più o meno cinque anni fa, conobbi una ragazza dai capelli rossi. Avevo più volte notato la sua espansività con i passeggeri del treno, ma non mi aveva mai rivolto la parola. Un pomeriggio per qualche assurdo motivo finimmo a fumare assieme, e quei 10 minuti trascorsi con lei rievocarono ricordi che non avevo mai avuto. La familiare sensazione di nostalgia nei confronti di esperienze mai vissute, ascritta all’immediata idealizzazione della sua persona mi portarono a dedicarle una canzone. La ninfa di cui parla il testo non è mai esistita, ed il suo nome è tanto futile quanto le sue dipendenze ed il tentativo dell’interlocutore di sviarla da esse. Così si materializza Pamela, come intimo e crudo desiderio di salvare un’idea dalle proprie stesse illusioni.”

PAMELA IL VIDEOCLIP

Il videoclip di Pamela alterna scene girate tra le mura del Liceo Copernico di Brescia all’ambientazione giocosa e leggera di un luna park cercando di andare a ricreare l’atmosfera dei video pop punk dei primi anni 2000, quelli di artisti come i blink 182, sum 41 e i Green Day.

Analogamente alla storia di Pamela, giovane ragazza alle prese con le proprie dipendenze, il messaggio che il video musicale vuole trasmettere, soprattutto ai più giovani, è quello di condividere le proprie difficoltà, ascoltare quelle che affliggono gli altri e dare la possibilità a chi è vicino di offrire supporto e aiuto.

Tutti sono alle prese con problemi e avversità, ma a volte, sforzandosi quotidianamente per non farle trasparire, ci si dimentica che sono proprio queste a renderci umani.

“Lavorare al video musicale è stata un’esperienza indimenticabile! Inizialmente volevamo ripercorrere la storia di Pamela, ma la professionalità del regista Luca Rapuzzi, che ringraziamo, ci ha permesso di esprimere in fotogrammi il messaggio che volevamo trasmettere, creando un bel dualismo fra il testo del brano e le immagini che lo accompagnano. Le riprese sono state un continuo alternarsi fra momenti di serietà ed ignoranza assoluta; ad un certo punto Lorenzo ha vomitato e questo ha reso il messaggio ancora più forte nei nostri cuori“

A seguire il videoclip del brano dei Polo Territoriale in anteprima esclusiva oggi per All Music Italia.