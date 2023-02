Piqued Jacks, la storia musicale della band che rappresenterà San Marino all’Eurovision 2023

A vincere la seconda edizione di Una Voce per San Marino è stata una band di Buggiano, in provincia di Pistoia, i Piqued Jacks, che vincono così di diritto la possibilità di rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision 2023 con il brano Like an animal.

I Piqued Jacks nascono nel 2006 composti da E-King (voce, pianoforte, sintetizzatore), Penguinsane alla chitarra (sostituito nel 2019 da Majic-o), littleladle (basso) e ThEd0g (batteria). Il batterista cambia nel 2016 quando arriva Damiano Beritelli mentre nel 2017 è la volta di HolyHargot.

A livello discografico la prima pubblicazione della la band arriva nel 2010 ed è l’EP Momo the Monkey a cui fa seguito l’anno successivo Brotherhoods. Nel 2013, grazie alla collaborazione con il produttore americano Brian Lanese, è la volta di Just Machine.

Il primo vero album arriva nel 2015 e si intitola Climb Like Ivy Does che viene pubblicato anche in versione acustica l’anno successivo.

Nel 2018 è la volta di The Living Past, secondo albun prodotto da Dan Weller. L’ultimo album pubblicato ad oggi risale a Marzo del 2021 ed è Synchronizer fuori per INRI e prodotto da Julian Emery, Brett Shaw e Dan Weller.

Per presentarlo i Piqued Jacks hanno realizzato in diretta streaming un’impresa unica nella storia, lanciandosi con il paracadute da 4300 metri e suonando subito dopo l’intero disco sulla pista di atterraggio.

Nel corso degli anni tante collaborazioni come gruppo spalla per Chevelle, Balthazar, Marlene Kuntz, Chevelle ma anche le partecipazioni a grandi eventi come Eurosonic 2023, Linecheck, Canadian Music Week, MMB Bucharest, Liverpool Sound City, SXSW, Mondo NYC (USA), prima band italiana di sempre al Summerfest di Milwaukee e il premio per la categoria Rock a Sanremo Rock mentre l

Il 2022 prosegue con quattro concerti e tre singoli fino a che, il 25 febbraio del 2023, una giuria composta da Al Bano, Dino Stewart e diversi altri professionisti li decreta vincitori della seconda edizione di Una voce per San Marino.