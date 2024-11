Pino Daniele torna a casa: allo Stadio Diego Armando Maradona la presentazione in anteprima dell’inedito “Again” 

Disponibile in rotazione radiofonica e in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 29 novembre per Warner Music Italy, Again è il titolo di un brano inedito di Pino Daniele che vedrà finalmente la luce a distanza di 15 anni dalla sua composizione e che celebrerà l’avvicinarsi di due speciali ricorrenze: i 10 anni dalla scomparsa e i 70 anni dalla nascita del musicista e cantautore.

Il brano verrà presentato in anteprima assoluta domani, domenica 24 novembre, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (e in contemporanea anche su DAZN), dove alle ore 17.50, ovvero poco prima dell’inizio della partita Napoli – Roma, verrà trasmesso un video emozionale che raccoglie alcune immagini dei luoghi simbolici di Napoli, alle quali se ne aggiungono delle altre che ritraggono Pino in studio tra il 2010 e il 2012.

“Girando il mondo e portando la mia, la nostra musica, mi sono accorto di una cosa“, racconta il cantautore all’inizio del video. “È che quello che conta, alla fine, sono i nostri ricordi, siamo noi. Siamo noi con la nostra storia e col nostro lavoro, con quello che facciamo ogni giorno. Quindi, questo pezzo è dedicato a voi” (discorso tratto da un concerto a Londra, tenutosi nel 2013, nda).

PINO DANIELE, “aGAIN”

Intimo e autentico, il brano nasce nel 2009 come uno dei pezzi promozionali di un EP acustico che non ha mai visto la luce, ma i cui brani nel tempo sono stati poi riutilizzati (come Due Scarpe e I Still Love You), e riflette l’approccio autobiografico di Pino Daniele, da sempre capace di trasformare emozioni e sentimenti in musica e parole, fondendo le sue radici partenopee, il blues e la world music in un linguaggio universale.

“All’interno di Again troviamo i tre strumenti di papà: la chitarra acustica, la chitarra elettrica e la sua voce, che è uno strumento“, ha spiegato Alessandro Daniele. Poi, ha aggiunto: “Suonare in una situazione acustica e intima era forse la sua dimensione ideale“.

E ancora: “Papà era un maestro nel comunicare emozioni e sentimenti. Riusciva a farlo in maniera magistrale. Le sue canzoni sono sempre state autobiografiche. Lui riusciva a entrare e uscire dalla sua vita, raccontando le sue emozioni, i suoi sentimenti, ma anche quelli delle persone che gli stavano accanto. In tutte le sue canzoni io riesco tuttora a trovare dei frammenti della nostra vita, che siano dialoghi o storie di amici. Riascoltarlo, per me, è come rivivere tutte quelle emozioni”.

Ma questa volta l’emozione è più forte, “perché lo stiamo facendo in famiglia. È la prima volta che io e Sara lavoriamo insieme e, devo dire, che ci siamo anche un po’ riscoperti da un punto di vista professionale“.

Parole che fanno eco a quelle della stessa Sara, che ha raccontato: “È molto emozionante poter lavorare su un progetto inedito di mio padre, perché è ovviamente un qualcosa di personale dal momento che lo stiamo facendo in famiglia. Però, devo ammettere che, quando sento papà cantare, per me è Pino e, di conseguenza, riesco – a tratti – ad essere un po’ più distaccata. Poi c’è Giuseppe, c’è papà, e questa è tutta un’altra storia“.

Pino Daniele, Again: testo del brano

Prodotto e arrangiato dallo stesso Pino Daniele, autore del testo così come della musica, Again è stato registrato tra il suo studio di Roma, il Blue Drag Studio, e il Forward Studios di Grottaferrata (Roma), per poi essere missato da Tommy Vicari nel 2009 e masterizzato nel 2024 da Pino “Pinaxa” Pischetola nel Pinaxa Studio di Milano.

Qui di seguito riportiamo il testo del brano:

Camminerai

Ed io sarà davanti al tuo respiro, insieme.

Sorriderai,

Nel sole come si fa quando si sta bene.

Perché la vita è la stessa,

Si combatte con le mani e con la testa.

Il muro di Berlino è un ricordo lontano

Dieto il nostro destino.

On the road again

On the road again

On the road again

E scioglierai,

I tuoi capelli al mare cambiano colore.

Mi mancherai,

Le se d’estate mi mancherà il tuo amore.

Quell’amore assoluto

Fatto di uno sguardo, che ti cambia la vita

Che dà un nome alle cose e alla gente

E ricomincia ancora.

On the road again

On the road again

On the road again

DOPPIA RICORRENZA E TANTE INIZIATIVE

Da marzo 2025 a fine anno sono previsti diversi progetti: dal live music contest Musicante Award – Premio Pino Daniele ad alcune mostre, passando per un docufilm sulla vita del musicista e cantautore (regia di Francesco Lettieri), la cui pubblicazione è prevista proprio il giorno del suo 70esimo compleanno, ovvero il prossimo 19 marzo.

Ma non è tutto! C’è infatti in ballo anche un album: “È tutto un work in progress. Ci sono tante cose pronte, altre da finire… demo, bozzetti…“.

La certezza è che, tutto quello che accadrà, vedrà coinvolti tutti e cinque i figli dell’artista.

Foto di copertina a cura di Alessandro D’Urso