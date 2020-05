Pierdavide Carone: fuori il video di “Forza e coraggio!” protagonisti i medici

Pierdavide Carone, uno dei cantautori più interessanti della sua generazione, è tornato con il nuovo singolo Forza e coraggio! in radio e sulle piattaforme streaming e in digital download.

Il brano arriva a più di un anno di distanza dal successo del singolo Caramelle con i Dear Jack e a dieci anni dal suo album d’esordio Una Canzone Pop, certificato multiplatino.

Da oggi è anche online il video del brano, realizzato da Bastanimotion.

Una clip dal forte impatto emotivo dedicata a tutti i medici, gli infermieri e i ricercatori impegnati nella lotta contro il Covid-19, i cui protagonisti sono alcuni operatori sanitari di Humanitas al lavoro nei reparti.

Un omaggio che non termina con il videoclip, infatti parte dei proventi ricavati dal brano sarà devoluta ad Humanitas e Fondazione Humanitas per la Ricerca a sostegno del loro impegno quotidiano per la diagnosi, la cura e la ricerca contro il Covid-19

L’artista ha così annunciato l’uscita del video:

“Ecco il videoclip di Forza e coraggio! Vorrei ringraziare Bastanimotion per la realizzazione del video, Marco Barusso col quale ho prodotto la canzone, e dedicare queste immagini a tutti i medici, gli infermieri e i ricercatori di Humanitas impegnati nella lotta contro il Covid-19, alcuni dei quali hanno anche prestato il proprio volto per la clip. Posso dirvi già da ora che tra tutti i video realizzati in questi anni questo sia già tra quelli che amo di più, spero sarà così anche per voi, nel qual caso spero me lo facciate sapere! Forza e coraggio!“

Il brano (ne abbiamo parlato nello specifico qui), scritto e composto da Pierdavide Carone e prodotto insieme a Marco Barusso, è un inno alla resilienza che nasce dall’urgenza del cantautore di parlare di un periodo di grande difficoltà che ha segnato la sua vita e per cui si è affidato ad Humanitas.

“La mia scelta di donare questa canzone ad Humanitas nasce dalla gratitudine, personale e non solo, nei confronti di una struttura che si è presa cura di me, fisicamente e psicologicamente, quando l’anno scorso non sono stato bene. E che allo stesso modo ha indirizzato mio padre verso un processo di cure che ora sta ottimizzando nella sua amata Puglia“.

Pierdavide sarà protagonista di un’intervista in diretta Instagram con il nostro Simone Zani lunedì 25 maggio alle ore 18 sulla nostra pagina ufficiale (qui).